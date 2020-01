La huerta, el mar y la felicidad: los secretos del éxito de la cocina murciana

La huerta y el mar de la Región de Murcia permiten abastecer las mejores cocinas de productos frescos y de calidad. Así ha quedado de manifiesto durante esta semana en Madrid Fusión, el mayor evento gastronómico que se celebra en España.

Desde Pablo González-Conejero (La Cabaña, dos estrellas Michelín) a María Gómez (Magoga, una estrella Michelín) una veintena de cocineros de la Región han divulgado las excelencias de su cocina en el stand de la capitalidad gastronómica Murcia 2020.

En 'A Vivir Tierra y Mar' hemos hablado con dos de ellos, David López (Local de Ensayo) y Juan Francisco Paredes (El Refugio de Juanfran), que se han abierto camino con dos estilos que cuidan los productos de la tierra y el mar.

"Nos hemos dado cuenta de que es importante potenciar la imagen y la calidad de nuestros productos", asegura López sobre la cocina murciana y destaca la relación fundamental que mantiene su establecimiento de Puente Tocinos con los productores y mercados locales, que ofrecen "producto fresco, del día y con precios competitivos".

Tampoco sería posible la cocina de Juan Francisco Paredes sin los pescados que a diario desembarcan en Águilas y en el resto de puertos de la Región de Murcia. "He entendido la cocina a través del mar", dice el cocinero, quien enumera algunos de sus productos favoritos como el rape, el gallopedro, la gallineta o el chanquete, que está ahora de temporada. El campo aguileño es además un histórico productor de variedades de hortalizas y verduras que incorpora a su menú.

De la "trufa del desierto" a la gamba roja de Águilas

De la tierra, David López nos habla de la turma o "trufa del desierto", un producto en el que Murcia es pionera mundial en su cultivo, que tiene una alta rentabilidad, entre 40 y 60 euros el kilo, y permite que no se pierda la actividad en los terrenos de secano.

"Ayuda a luchar contra la desertificación, tiene muchos nutrientes y antioxidantes y es muy interesante en cocina", nos ha contado David López. Al contrario que las trufas, la turma tiene que ser cocinada, dando muy buenos resultados en caldos, salteados y guisos, según el cocinero de Local de Ensayo que en Madrid Fusión expuso elaboraciones de este producto junto a María Gómez.

Del mar, la gamba roja de Águilas fue el producto elegido por Juan Francisco Paredes para llevar hasta IFEMA las excelencias de un producto que considera "un tesoro", para lo que contó además con la ayuda del actor Edu Soto. Entre otra de sus predilecciones, el aguileño incluía el rape, que se puede preparar frito y degustar entero de esta forma.

Pero si hay un producto de Águilas que Paredes dice que no puede faltar en su cocina, ése es la felicidad: "Mi cocina no sería posible si no estuviera en Águilas, por lo feliz que soy cocinando aquí. Es otro de los ingredientes que no se ve, pero está ahí".