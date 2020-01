Sigue la buena sintonía entre Junta y Ayuntamiento de Jaén para el tranvía

Sigue la buena sintonía entre la Junta y el Ayuntamiento de Jaén de cara a la puesta en marcha del tranvía. La presidenta del Parlamento Andaluz, Marta Bosquet, ha pasado toda la mañana de este lunes en la capital jiennense para realizar visitas institucionales a la delegación del gobierno regional, la Diputación y el Ayuntamiento de la localidad donde era recibida por el alcalde, Julio Millán. Ambos atendían a los medios de comunicación para dejar patente la lealtad institucional que existe entre gobierno regional y la institución local de cara a proyectos necesarios para la ciudad.

Uno de ellos, por supuesto, es la puesta en marcha del sistema tranviario de la capital que ha sufrido un nuevo bache tras la falta de algunos anexos económicos en el borrador del convenio remitido por la administración de Juanma Moreno a finales de 2019. Esto supuso otro retraso en la implantación porque, al estar incompleto, se hace imposible que la Intervención y la Secretaría General del consistorio puedan realizar sus respectivos informes favorables para someterlo a votación en el pleno monográfico previsto para este martes.

Esta cuestión aún no ha sido solucionada. Aun así, Bosquet y Millán confían en su implantación en breve. "Yo lo veo posible, claro que lo veo posible", decía Bosquet asegurando estar convencida "de que va a ser una realidad porque ya tiene asignación presupuestaria dentro de las cuentas de 2020". Y el alcalde sigue apostando "porque pueda ser una realidad lo antes posible".

Aseguraba "que afecta a la mentalidad y a la autoestima de los jiennenses" según destacaba el alcalde de Jaén Julio Millán, se han puesto sobre la mesa otros proyectos que son necesarios para la capital. "Está en marcha el Olivo Arena que se está ejecutando junto a la Diputación Provincial, el conservatorio, queremos que sean una realidad también los sistemas de distribuidores de la ciudad de Jaén para mejorar la movilidad, las políticas educativas o los centros sanitarios donde había una inversión prevista de 20 millones que tenemos que seguir demandando".

Gobierno PSOE-Ciudadanos

La presidenta del Parlamento Andaluz, Marta Bosquet, ponía freno a las especulaciones sobre la ruptura del pacto de gobierno de Cs en localidades donde gobierna junto al PSOE como es el caso del Ayuntamiento de Jaén. Decía que "lo que funciona, no hay que moverse".

"Los acuerdos de gobierno hay que verlos desde el punto de vista localidad. Y a mí me consta que hay una relación muy sana, muy fructífera y que está funcionando en el Ayuntamiento de Jaén por parte del grupo municipal socialista y el grupo municipal de Ciudadanos. En consecuencia, creo que lo que funciona no tiene por qué moverse. No existe ningún problema en el Ayuntamiento de Jaén".