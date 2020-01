Ángela Quintas nos trae un libro centrado en todos los aspectos relevantes del sistema digestivo ideado para entender de manera sencilla todo lo que hay detrás de un proceso tan vital y a la vez tan desconocido.

Comemos al menos tres veces al día durante toda nuestra vida, pero no sabemos casi nada de lo que ocurre dentro de nosotros cuando ingerimos un alimento. Como consecuencia, a menudo tampoco entendemos el modo en que nuestro cuerpo reacciona frente a lo que hemos comido. ¿Por qué hay cosas que nos sientan bien y otras que no? ¿Qué relación hay entre lo que comemos y las enfermedades que desarrollamos a lo largo de la vida? ¿Qué nos dice el estómago cuando hace ruido? El mal aliento, las migrañas, la hinchazón abdominal, las alergias, la obesidad y hasta las depresiones pueden tener su origen en una mala digestión.

Este libro, lleno de curiosidades, no huye de explicar los procesos químicos más complejos. Toca cada elemento de nuestro proceso digestivo, incluso hasta llegar a esa gran desconocida: la caca, que tanto puede contarnos sobre nuestra salud. Entender de manera sencilla la complejidad del intestino nos hará más conscientes a la hora de decidir qué vamos a comer mañana para sentirnos mejor.

Mediante los testimonios de pacientes, la especialista Ángela Quintas desarrolla algunas de las patologías más comunes y sus tratamientos de forma cercana y sencilla. No duda en exponer fascinantes anécdotas relacionadas con el aparato digestivo, atacar tabúes y destruir mitos extendidos relacionados con la nutrición.

¿Es el agua con limón un remedio tan saludable como lo pintan l@s Influencers? ¿Existen los trasplantes fecales? ¿Cuáles son los beneficios reales de los probióticos? El secreto de la buena digestión tiene la respuesta a estas y otras preguntas, las que siempre nos hemos hecho y algunas totalmente nuevas.

LA IMPORTANCIA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DIGESTIVO

El mercado editorial está lleno de libros que tratan la nutrición, la cocina sana e incluso gastronomías de todo el mundo, pero apenas se encuentra información sobre el sistema digestivo. Un hecho contraproducente, ya que es un proceso que implica y afecta a la mayor parte de nuestros órganos, incluyendo el cerebro, la piel y el sistema nervioso. Esto significa que muy a menudo esté relacionado con otros síntomas que padeces cada día y que no piensas que puedan tener que ver con tu intestino: mala salud dental, halitosis, migrañas e incluso depresiones.

Resulta imprescindible mantenerse informado para evitar seguir modas que puedan resultar perjudiciales: sin ir más lejos, la consecuencia principal del consumo cada vez más extendido de agua templada con limón en ayunas, al que se le atribuyen unas propiedades casi mágicas que no tiene, y no tenemos que olvidar que produce la erosión en el esmalte dental.