Los eseoses de Jaén

‘30-E’. O el nítido SOS del olivar jiennense. Caen los precios en origen de forma tan alarmante que todas las explotaciones de olivar tradicional están en quiebra técnica. No procede ahora recordar que algunos cazaprimas del olivo emplearon los beneficios de las últimas décadas en comprar fincas, tractores y todoterrenos, y en instalar regadíos, a tutiplén, hasta donde no procede, porque no pueden pagar justos por pecadores por un agua que ya no mueve molinos de rentabilidad y abundancia.

Lo incontestable es que la renta agraria descendió durante 2019 un 8,6 por ciento a consecuencia, sobre todo, del desplome de los precios que perciben los agricultores. El empleo, a decir de la EPA, creció durante el último año en nuestro país en 112.400 personas, en contraste con el sector agrario en que aumentó el paro en 10.900. La España vaciada se propala en un mundo rural en cuestión.

La convocatoria conjunta por parte de Asaja, Upa y Coag de los cortes de carretera del ‘30-E’, cuatro programados y uno por sorpresa, mostraron fehacientemente que la angustia de la agricultura de nuestra tierra es unánime y no discrimina por ideologías. La intermediación y la distribución comercial han absorbido buena parte de la plusvalía que generaba el negocio agrario y el eslabón más frágil de la cadena sigue localizándose en la producción.

Entre las grotescas deformaciones que la prensa madrileña más casposa hizo de la movilización del pasado jueves figura, destacada, en portada, la atribución del detonante de la protesta a la subida del SMI, 22,3% + 5,5%: 950€, más SS e IRPF, es decir, 1.300€. La cortina de humo escondía oportunamente la responsabilidad punitiva de los cinco gigantes que compran el aceite de oliva, excelentes clientes publicitarios –por cierto- de tan serviciales voceros.

Envuelta en la protesta, aprovechando la rebelión orteguiana de las masas, la derecha reaccionaria procuró que las cañas tornasen a lanzas contra el PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez, como si a su, todavía, breve ejecutoria gubernamental cupiera atribuirse la mayor de las culpas en una deriva que viene de lejos. Nunca fuimos difíciles de manipular, la verdad sea dicha. Pero los 20.000 manifestantes del ‘30-E’, 9.000 bajo el prisma reduccionista de la Subdelegación, apenas acaban de decir ‘esta boca es mía’. Esto no ha hecho sino comenzar. Sistema Poolred, compraventa a granel, última semana, atrapados en una miseria agónica/ sostenida, en el AOVE se aprecia una levísima mejoría hasta promediar a 2.140€/tonelada, mientras vírgenes y lampantes, casi parejos, no alcanzan los 1.800€/tonelada. Sorprendía asistir a esta marabunta mientras el PP de la Junta, en el primer aniversario del Gobierno del ‘cambio’ en Andalucía, como si en el ‘debe’ del sector oleícola nada le compitiese, placeaba por la capital jaenera -a otra cosa, mariposa-, con desparpajo e insistencia, a la versión actualizada, regionalizada, a menor escala, de Cristóbal Montoro: Juan Bravo, el consejero de Hacienda, jiennense adoptivo desde que parara penaltis con el Jaén FS y se casara y formara familia con una paisana. Bravo, que lo mismo protagonizaba un desayuno informativo en el HO que se reunía con la cúpula de la CEJ, está llamado a ser tuerto en tierra de ciegos y, en tres años, al tiempo, el cabeza de lista de su partido al parlamento autonómico. Bravo, Lina y Miranda, a esos efectos representativos, encarnan el peso pepero real de Jaén en la galaxia de poder sevillana de la Junta.

Mañana, visita la provincia el presidente Moreno Bonilla al objeto de inaugurar el CHARE de Cazorla. Allí, este viernes, en Huesa, los 9 alcaldes de la comarca, todos del PSOE, que mantenían su habitual reunión mensual con la presencia de las parlamentarias socialistas Ángeles Férriz y Laura Berja, coincidían en reclamar a Juanma una especial atención en materia de infraestructuras viarias. Está muy bien tener un hospital más cercano por más que con las actuales carreteras llegar al hospital de Cazorla se antoje tan penoso como venía ocurriendo históricamente en el trayecto hacia el de Úbeda. ¡¡¡Progresamos tan lento!!! Los regidores trasladarán al presidente andaluz la necesidad de que esa prioridad se refleje en las inversiones que contemple la ITI de la provincia. Pero los plazos de la ITI empiezan a estrechar el cerco de su verosimilitud.

Las aportaciones plurianuales de la Junta, con mayoría parlamentaria solvente, no serían el impedimento en una cofinanciación que -continúan sonando alarmas- depende del otro 50 por ciento que debería consignar cuanto antes un Gobierno central sin nuevos presupuestos y, por lo tanto, obligado a concretar ese compromiso antes de que expire el plazo por la vía del decreto. Un decreto en pos de la ITI de Jaén, a oficializar en Consejo de Ministros, a poder ser, este mismo martes.

Otro SOS.

Atentos.