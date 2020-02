'Atentamente, Miguel Ángel Rodríguez': la carta que ha indignado a Telemadrid

Telemadrid ha recibido ya la respuesta a la última carta que enviaron a la Puerta del Sol, en la que pedían una reunión urgente con el Consejo de Gobierno para abordar sus problemas, tras la negativa de la presidenta Isabel Díaz Ayuso de recibir al director general de la cadena pública. La noticia no está en la respuesta, sino en quien firma esa misiva. Ni es el la Presidenta, ni es alguno de sus Consejeros. El remitente es un asesor, en concreto, el Jefe de Gabinete de la Presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, una de las personas que más ha criticado a Telemadrid y a su dirección.

En el Consejo de Administración de Telemadrid no dan crédito, no salen de su asombro porque nunca antes habían recibido una respuesta de un asesor, no esperaban que fuese un alto cargo quien respondiese una carta que iba dirigida al Consejo de Gobierno. El enfado es evidente, de hecho, según ha sabido la SER, el próximo miércoles se va a celebrar un Consejo Extraordinario de Telemadrid precisamente para analizar el trato que están recibiendo por parte del Gobierno madrileño, que sigue sin abordar los principales problemas de la cadena pública, en concreto dos: la urgencia de la renovación tecnológica y los problemas con las contrataciones de personal.

Según tres fuentes distintas, en la carta que firma Miguel Ángel Rodríguez, el Jefe de Gabinete de Ayuso explica al Consejo de Administración de Telemadrid que para abordar esos problemas deben ponerse en contacto con la Consejería de Hacienda, que es quien tiene en sus manos cada uno de los permisos que deben dar para realizar el más mínimo gasto extra, según recoge el artículo 34 de la Ley de Telemadrid, que diseñó la propia Isabel Díaz Ayuso cuando era diputada y portavoz de la Comisión de Telemadrid en la Asamblea de Madrid.

De momento, no hay fecha para esa reunión, ni se aclara tampoco quien será el interlocutor del Gobierno. Lo único claro es que las relaciones entre Telemadrid y el PP están completamente rotas.