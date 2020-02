Subdelegación evaluará si se sanciona a los agricultores de la A-4

Alrededor de 600 agricultores emprenden la lucha por su cuenta y cortan la autovía A-4. Desde la Subdelegación del Gobierno se informa que esta concentración no ha sido comunicada y, por tanto, no cuenta con autorización gubernamental. El número de asistentes permite pensar que no es un grupo esporádico de agricultores sino un conjunto de personas que, de forma organizada, han decidido emprender una lucha paralela a las organizaciones agrarias de la provincia que, recordamos, ayer llenaron con casi 20.000 manifestantes las plazas de pueblos y ciudades de todos los municipios de la provincia.

Sobre el corte de la autovía de este martes, la Guardia Civil tuvo que señalizar la zona para tratar de evitar accidentes y ha llegado a provocar alrededor de siete kilómetros de retención en cada sentido. Ha sido entre las localidades de La Carolina y Santa Elena. La subdelegada del gobierno en Jaén, Catalina Madueño, explica que a pesar de que este corte de autovía no estaba comunicado aun no se tiene claro si se multará o denunciará a los centenares de manifestantes. La negociación ha sido constante para que la retirada fuera pacífica.

"Lo tenemos aún pendiente de evaluar, porque también hay que ver qué tipo de infracción es la que se comete, si se desobedece o no a la autoridad, a lo mejor han cortado ellos solos y cuando llega la autoridad los levantan y se van. Cada caso es cada caso", decía la subdelegada.

Como indicábamos antes, todo parece indicar que se trata de un grupo organizado de agricultores que están actuando al margen de las indicaciones de las organizaciones agrarias de la provincia. Madueño rogaba "coherencia y racionalidad en las acciones" que se están llevando a cabo por este sector agrícola.

"Cuando se producen este tipo de cortes hay muchas personas que ven afectadas también sus vidas diarias. Estas personas llaman aquí, a Subdelegación, y dicen que están secuestrados allí. Nos piden que hagamos algo. Es decir, cada uno tiene su punto de vista".

También ha hablado sobre las multas de la DGT a agricultores durante los cortes de autovías del pasado 30 de enero. Desmiente que haya multas sin sentido. "Y también hay que entender que aquel día se concentraron muchos otros vehículos que no eran tractores. Por contarles algo anecdótico, hay alguien que está multado por no tener la ITV pasada. Cuando pasas varias horas y está la Guardia Civil, te pueden multar. Eso le podría haber pasado también en la plaza de su pueblo. Todas las multas tienen que ver con Tráfico", explicaba Madueño.