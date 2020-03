El primer banco público de alquiler de semillas de tomates antiguos de España ya funciona en Bezana

Santa Cruz de Bezana acaba de poner en marcha el primer banco de alquiler de semillas de tomates antiguos de España. La iniciativa, que parte de la colaboración entre el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana y la semillera cántabra Naturnoa, tiene como objetivos la divulgación y puesta en valor del cultivo de las variedades tradicionales, así como su conservación. El banco de semillas funciona a través de la web de la Feria del Tomate Antiguo de Santa Cruz de Bezana: www.feriadeltomateantiguo.es, donde se pueden reservar las variedades deseadas y se indica cómo conseguirlas de manera gratuita.

"La idea surgió tras la celebración en 2019 de la Feria Nacional del Tomate Antiguo que, en su primera cita, consiguió reunir a más de 4.000 personas en el municipio", como ha recordado Luis del Piñal, concejal de Medio Ambiente y Desarrollo Local, con el que hemos hablado en Hoy por Hoy Cantabria.

El banco nace con 30 variedades tradicionales procedentes de diversas zonas de Cantabria como Abanillas, Monte, o Castro Urdiales, otros procedentes de provincias cercanas como el famoso tomate de Deusto o el de Valdeporres y alguna rareza internacional como el Aker's West Virginia, de Estados Unidos.

Con la puesta en marcha de este banco, pionero en Cantabria, el consistorio se ha planteado el objetivo de que Santa Cruz de Bezana se convierta en un municipio "de referencia nacional en el desarrollo de la agricultura ecológica". Del Piñal ha recordado que "Santa Cruz de Bezana es el municipio con mayor cantidad de productores ecológicos de Cantabria, pero no nos conformamos, y queremos que ese número sea aún mayor".

Junto con las semillas se hará entrega de una pequeña guía de obtención y conservación de semillas para que el agricultor recupere semillas de su cosecha, se quede con parte de ellas, conservando la variedad y retorne al banco las semillas prestadas junto con "los intereses", es decir, ún número de semillas que se devuelve a la entidad. C la petición de estos intereses, según nos ha contado Del Piñal, se consigue que el banco crezca poco a poco con la ayuda de todos, y por ello "no descartamos realizar envíos a todo el mundo cuando tengamos una cantidad de semillas suficiente". De hecho, para solicitar las semillas no es necesario ser vecino del municipio y pueden solicitarse a través de la página web desde cualquier punto del mundo.

Iniciativas como la del Ayuntamiento de Bezana "ayudan a conservar variedades tradicionales que son auténticas joyas culinarias". Según ha recordado el concejal, , "gracias a la edición de la Feria del año pasado recuperamos un tomate cultivado en Bezana desde hace más de medio siglo o descubrimos el 'tomate de Mazcuerras', de calidad sobresaliente, y que ahora el Centro de Investigación y Formación Agrarias (CIFA) de Muriedas, está cultivando y estudiando en sus invernaderos".