La Junta valora la vendimia en verde de la D.O. Bierzo por debajo de los racimos de Tierra de León

La organización agraria ASAJA de León rechaza los importes que plantea la Junta de Castilla y León para compensar la pérdida de ingresos de los viticultores de la DO Bierzo que se acojan a la medida de vendimia en verde regulada por el Real Decreto 557/2020 publicado en el BOE . La consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León ha dado a conocer el borrador de la Orden que desarrollará el Real Decreto, y fija el importe para la DO Bierzo en 1.950 euros por hectárea, que es un 45,8% menos que el importe de Ribera de Duero (3.600 euro/ha), un 43% menos que en Rueda (3.426 €/ha) e incluso un 14,4% menos que en la DO León (2.277 €/ha).

Para el cálculo de estos importes necesariamente se ha tenido que tener en cuenta el precio de la uva y los rendimientos por hectárea de las últimas tres campañas. ASAJA exige a la Junta que motive suficientemente cómo ha fijado dichos importes, que sean objetivos, y que no resulten discriminatorios para determinadas zonas de producción. Por porta parte, es injusto que se tome como referencia el año 2017 en el que en el viñedo de la provincia de León hubo una auténtica catástrofe por las heladas, que fue mucho menor en otras provincias, y de la que tardó dos campañas en recuperarse la planta.

ASAJA de León ha presentado la correspondiente alegación a este respecto y espera una rectificación, reservándose el derecho a recurrir la Orden que desarrolle el Real Decreto si se publica tal cual se ha sacado a información pública.

La superficie mínima por parcela para acogerse a la vendimia en verde, de 0,3 hectáreas, perjudica a la DO Bierzo por ser una zona de minifundio. Para salvar en parte esta medida injusta, ASAJA pide a la Junta que se refiera a parcela agrícola y no a parcela catastral, ya que en muchos casos los agricultores trabajan varias fincas juntas que sí sumaría más de los 3.000 metros exigido.

Por otra parte, ASAJA considera que puede agotarse el presupuesto destinado a esta línea de ayuda, por lo tanto pide a la Junta que, en el caso de no haber dotación presupuestaria suficiente, se priorice en las explotaciones familiares de profesionales que vivan de la agricultura, y en segundo lugar de quienes tengan la mayoría de sus ingresos procedentes del sector vitivinícola.

La D.O Bierzo, lo ve "irrecurrible"

Diferente lectura hace la Denominación de Origen Bierzo que atribuye a esa diferencia, explica la presidenta de la D.O. Misericordia Bello, a los efectos que ha tenido en los precios de la uva los problemas de las heladas y el mildiu, unas circunstancias por las que no ha pasado León y que no se pueden cambiar por mucho que diga Asaja, indica Bello. "Tierra de León ha pasado un año de heladas, pero no ha tenido mildiu, así que la valoración de sus precios es mayor y que sin embargo juega en contra nuestra", explica la presidenta.

Desde la Denominación de Origen Bierzo, desconocen cuál será la repercusión de esta ayuda entre los viticultores bercianos, que tendrán que valorar si les conviene más olvidarse de la cosecha o vender aunque los precios sufran una modificación a la baja.