Shinova: "La música en directo es necesaria"

Cuando Gabriel de la Rosa y sus cuatro compañeros comenzaron a componer el pasado año un nuevo tema denominado ‘Ídolos’, nunca pensaron que sus letras iban a tener tanto protagonismo meses después, en medio de una pandemia. Pero lo han tenido. Shinova es una banda de rock alternativo vizcaína que ha calado hondo en estos meses con su nuevo trabajo, y que es bien reconocida en tierras ribereñas, donde probablemente la formación tenga su segundo hogar. "Sonorama significa mucho para nosotros, nos ha dado la vida y en Aranda estamos en casa, para nosotros este festival ha sido un trampolín grande", reconoce de la Rosa.

El alentador mensaje de 'Ídolos' no entendió de pandemias ni esperó salir en una situación así. "Nunca pensamos que iba a aparecer en este contexto, se compuso en agosto y se cerró en octubre, y lo teníamos preparado junto a otros dos temas como avance de un nuevo álbum y simplemente esperábamos hacer un retrato de la sociedad, y con toda esta crisis puede que la canción haya encajado mejor en este momento", afirma.

Y tanto ha encajado su tema en nuestros corazones que la letra fue adoptada por el Consejo Regulador de la DO Ribera para su nueva campaña promocional. Porque como reza la canción, el deseo es 'que los mejores momentos sean los que están por llegar'. "Nos ha emocionado mucho que Ribera haya apoyado así nuestro tema, lo tenemos como una de esas cosas que se queda uno para siempre, algo que es especial, de hecho durante el confinamiento vimos repetido nuestro concierto con un Ribera en la mano", se sincera de la Rosa.

Durante estos meses la banda no ha cesado su trabajo, y volverá pronto a los escenarios. "Los cinco que formamos la parte artística estamos inmersos en la composición de un nuevo disco, y todos los que nos rodean están preparando la forma de hacer los conciertos siempre siguiendo reglas básicas y con las medidas acordes… La música en directo es necesaria, consigue muchas cosas a nivel emocional que nada más logra, es necesario que la música esté y que sea en vivo", defiende el vocalista de Shinova.

En un momento de cambio, de vida y de actitud, la música ha seguido el mismo camino. "Si cada uno a nivel individual ha cambiado imagina los cinco, todo lo que hemos cambiado a nivel personal se añade a lo que hemos evolucionado como banda, los tropiezos han sido grandes impulsores de aprendizaje, y eso se ha ido incorporando a los nuevos conciertos y trabajos, y lo bonito de eso es que la meta siempre es humo, siempre está más adelante", asegura Gabriel.

Y como colofón, para el vocalista de la formación es clave "poner los pies en el suelo y no bajar los brazos", aunque también considera que "hemos de permitirnos estar tristes y es necesario soltar lágrimas, pero no perder el objetivo y saber que hay que seguir", sentencia.

La charla mantenida con Gabriel de la Rosa puede reproducirse en el siguiente audio.