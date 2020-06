Desde primera hora ha sido un no parar en la venta de sardina. Víctor, de pescados Victor, cogió cien kilos que había terminado a las doce del mediodía. Las vendió a 15 euros el kilo. El medianillo ha ido a seis euros. En la Plaza Elíptica de los Rosales no se puede mantener la verbena de cada año pero los vecinos han comenzado a tramitar los permisos individuales para colocar parrillas por toda la zona. Ya no queda sitio en la Plaza elíptica.

Se juntarán 500 personas donde el año pasado había tres mil

La semana pasada mantuvieron una reunión con la alcaldesa para que se realizaran en ese espacio y en todo el barrio parrilladas con un metro de altura sobre el suelo o sobre arena. La Plaza elíptica estará llena de forma ordenada con grupos de veinte personas sin música en directo pero sí de otra manera.

Desde la asociación de vecinos señalan que se realizará una fiesta por todo lo alto.

San Xoan atípico

A partir de las 21 horas se cierran las playas, no habrá hogueras, tampoco en los barrios, en un San Xoan atípico. El Concello ha habilitado un dispositivo especial de emergencia que se pondrá en marcha desde media tarde para controlar los arenales. Superan las 300, son unas 40 más que ayer, las declaraciones responsables para el uso de parrillas, el año pasado llegaron a las 800

La alcaldesa, Inés Rey, pide prudencia, evitar aglomeraciones de personas y utilizar siempre mascarilla. Hace un llamamiento a la responsabilidad. "No podemos olvidar que el virus sigue", señaló en Hoy por Hoy A Coruña. "Podemos contagiarnos y poner en peligro a los demás, por eso debemos extremar las precauciones, evitando las aglomeraciones y evitando las situaciones de riesgo", agregó

La concejala de medioambiente Esther Fontán señala que el Concello distribuirá contenedores para recoger los residuos de las parrilladas. Pide que apaguen bien las brasas y hace un llamamiento a la responsabilidad individual: "Cuando alguien haga una parrilla o lo que sea por favor que se asegure de apagar bien las ascuas, tendremos más contenedores, se recogerá y se limpiará como cada noche de San Juan con la peculiaridad de que no habrá que limpiar la playa".

El Concello pondrá en marcha un dispositivo de limpieza especial, este año con menos intensidad en las playas, a las que, recordamos de nuevo, no se podrá acceder.

Se cierran las playas también en Oleiros, Miño o Arteixo y Sada. En esta última localidad el Concello ha denegado los permisos para que los locales de hostelería hagan parrilladas o sardiñadas en espacio público. En Carballo, donde se podrán realizar en propiedades privadas, con hora límite hasta las 3.30 horas de la madrugada, pero estará prohibido en espacios públicos y en playas, según recogen las normas hechas públicas por el consistorio.

En ellas, se recuerda la prohibición de realizar las tradicionales hogueras parroquiales, comunitarias o vecinales "en espacios públicos o en terrenos privados o comunitarios, susceptibles de ser utilizados por una colectividad indeterminada de personas".