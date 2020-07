La reunión extraordinaria de la D.O. Valdepeñas sigue el guión previsto: no hay cuórum

Este viernes, el presidente de la Denominación de Origen Valdepeñas, Jesús Martín, había convocado, a instancias de algunos de los miembros del Consejo Regulador, una junta extraordinaria con un único punto en el orden del día: ampliar hasta en un 10 % la producción por hectárea para la próxima vendimia. Sin embargo, tal y como estaba previsto, no ha habido cuórum en esta reunión, puesto que el sector productor declinó asistir ni tampoco ha asistido AVIVAL Valdepeñas, comandada por García Carrión.

De esta manera, a las puertas de la sede de esta D. O., la mano derecha de Félix Solís, Carlos Nieto, ha ofrecido declaraciones a los medios de comunicación. En estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, ha valorado ese ultimátum dado por el sector productor "no es la primera vez que lo han hecho, ya lo hicieron cuando estaba de presidente y la Denominación de Origen ha seguido funcionando". Además, sobre la ausencia de estas organizaciones agrarias, ha resaltado que "no lo entiendo [...] el próximo 1 de agosto comienza la vendimia y hay que mandar la documentación para ampliar ese 10 % la producción".

Carlos Nieto, antes de entrar a la reunión extraordinaria fallida en la sede de la D.O. Valdepeñas / Cadena SER

De hecho, una reunión extraordinaria a la que, únicamente, se han presentado los representantes de ASEVI Valdepeñas. No obstante, no hay que olvidar que, al anunciar el sector productor su ausencia en una rueda de prensa, ya partía esta reunión como fallida por esa falta de cuórum. En este sentido, el propio Nieto, sobre el cambio del sistema de votación pedido por los productores, confirmaba "que no se nos olvide que una interprofesional busca el consenso y ese consenso solo se consigue con porcentajes altos de mayorías".

En este aspecto, desde esta compañía, han recalcado que el sistema de voto de este Consejo Regular es similar al que existe en otras Denominaciones de Origen, como es el caso de Rioja o La Mancha. Un hecho que, desde García Carrión, fuentes de dicha compañía es falso. Todo ello, porque desde esta bodega subrayan que "es la única denominación de origen de España en la que una única empresa controla el Consejo Regulador". En este aspecto, sí que confirman que el sistema de voto es similar al de Rioja, pero allí una asociación está conformada por hasta 80 bodegas, mientras que, aquí, recalcan que Félix Solís cuenta con la mayoría de ASEVI Valdepeñas.

Además, fuentes de García Carrión explican su ausencia en esta reunión ante la falta de cuórum previa y, también, en apoyo a las protestas del sector productor. De hecho, estas mismas fuentes afirman que han impugnado los estatutos de este Consejo Regulador ante la Justicia, con ello han interpuesto un recurso por dichos estatutos en un Juzgado de Valdepeñas.

Una reunión fallida en la que el presidente, Jesús Martín, ha declinado hacer declaraciones a los medios, tanto a la entrada como a la salida. Sin embargo, el propio Martín ofrecía, esta misma semana, una extensa rueda de prensa de más de hora y media, en la que respondió a todas las preguntas de los medios de comunicación.