El presidente de la D.O. Valdepeñas no descarta nuevos expedientes sancionadores por el contraetiquetado

El presidente de la D. O. Valdepeñas, Jesús Martín, se ha pronunciado sobre la última crisis que se ha abierto en el Consejo Regulador durante estas últimas semanas. Sobre ello, Martín ha asegurado que "las luchas que tengan los operadores que las solucionen donde tengan que solucionar, pero no están legitimados para ensuciar el nombre de la DO, porque eso, además de ser una bastardía, es echarnos piedras en nuestro tejado".

Además, Martín ha vuelto a asegurar que pone su cargo encima de la mesa del Consejo de Regulador. Sin embargo, ese extremo, aún no ha podido ser votado, porque en las últimas Juntas del Consejo Regulador no ha habido cuórum, ante la ausencia de diversos participantes. Unas palabras que ha pronunciado en una rueda de prensa, celebrada durante este lunes en la sede de esta Denominación de Origen. Una rueda de prensa en la que ha anunciado que este viernes hay una reunión extraordinaria para elevar hasta un 10 % la producción para este Vendima. Todo ello, motivado por el excedente con el que cuentan los más de 4.500 agricultores con uva adscrita a esta D. O. Valdepeñas.

Asimismo, el presidente de esta D. O. espera que, a esta reunión, acuda el sector productor que se levantó de la mesa y que aseguró, en diversos escritos presentados ante la presidencia de dicha Denominación de Origen, que se marchará definitivamente si, antes del 24 de julio, no se modifican los Estatutos. Sobre ese ultimátum, Martín ha asegurado que "el día que los viticultores pierdan su Consejo Regulador van a perder linealmente un 20 % de su poder adquisitivo".

De hecho, el propio presidente ha avanzado que ha pedido un informe a los servicios jurídicos para conocer si ese derecho a veto, del que disfruta ASEVI Valdepeñas, es legal. Un informe que, aún, no ha llegado al seno de este Consejo Regulador. También, Martín ha recalcado que si algunas organizaciones tenían dudas sobre esa legalidad podían haber acudido al Tribunal Constitucional "va lento, pero si se hubiera acudido hace ya cuatro años, esto ya lo tendríamos solucionado".

Se estudian acciones legales al romper el contrato de confidencialidad

Por otro lado, el presidente de esta Denominación de Origen ha subrayado que no descarta estudiar acciones legales contra aquellos que "han roto el contrato de confidencialidad". Todo ello, porque como pasa en el Consejo de Ministros, lo hablado en el seno de este Consejo de Regulador cuenta con esa confidencialidad. Con ello, se ha referido a las filtraciones realizadas por algunos miembros de esta mesa.

En este sentido, Martín ha pedido que se estudie si se está incurriendo en alguna ilegalidad al filtrar el informe del secretario de esta D. O. que avalaría ese fraude realizado por algunos operadores adscritos a este Consejo Regulador. Sin embargo, el presidente ha aclarado que "este informe está realizado con los datos de algunas publicaciones [...] de ser verdad esos datos, habría un fraude".

"Este consejo se tiene que salvar"

También, Martín se ha sincerado sobre si esta Denominación de Origen se disolverá en próximas fechas. Sobre ello, asegura que "este consejo se tiene que salvar y si, en este camino, tiene que caer el presidente de hoy, pues que caiga [...] el consejo no puede desaparecer". Todo ello, porque si este Consejo Regulador desaparece, asegura, más de 4.500 agricultores verían mermado su poder adquisitivo.

Una merma en ese poder adquisitivo porque "tendrán que vender esa uva en mercado libre y no dentro de la Denominación de Origen". Un hecho que haría que el precio de la uva se pagara a un precio menor del actual. Una circunstancia que, en numerosas ocasiones durante la rueda de prensa, ha subrayado que no ocurrirá.

"Si algún operador falsifica las etiquetas allá ellos"

En esta misma rueda de prensa, ha valorado esa denuncia que se encuentra en la Fiscalía de la Audiencia Nacional por el presunto fraude en el contraetiquetado. Sobre este asunto, ha recalcado que "si algún operador falsifica las etiquetas allá ellos". En este aspecto, Martín se ha mostrado muy tranquilo sobre si tiene que acudir a esta Audiencia a declarar como testigo "yo envíe todos los informes a la Fiscalía".

Un posible fraude que desembocó en tres expedientes sancionadores de la Consejería de Agricultura a tres bodegas diferentes. Unos expedientes que podrían no ser los únicos porque "como hemos seguido mandando documentación, la Consejería sigue trabajando en nuevos expedientes correspondientes con la comercialización de 2019 y no me cabe ninguna duda que, alguno, acabará siendo, también, penalizado". Unos expedientes sancionadores que se podrían conocer a lo largo de este mismo 2020.