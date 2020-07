La vendimia de 2020 dejará una producción un 25% superior a la del año pasado

La Denominación de Origen Montilla-Moriles ha empezado esta semana la temporada de vendimia, con unas buenas expectativas en cuanto a producción, aunque lastrando unas pérdidas acumuladas del 80% a causa de la crisis sanitaria y económica desencadenada por el virus SARS-CoV-2.

El presidente del Consejo Regulador Montilla Moriles, Javier Martín, asegura que "tendremos una buena cosecha, que rondará un 25% más respecto al año anterior". Además, añade, "la calidad será especialmente buena, debido a que hemos tenido unas circunstancias meteorológicas favorables y no ha habido plagas que perjudiquen la calidad de la uva".

Sí apunta a la existencia este año de la conocida como Uva Loca. Se trata de frutos muy pequeños que no terminan de madurar. No obstante, Martín asegura que se trata de una cantidad "residual", que no afectará al desarrollo de un buen producto este año.

La vendimia de este año, al igual que sucedió en 2019, se adelantado un poco para las variedades de vinos jóvenes, elaborados con la uva chardonnay. Se prolongará hasta principios de octubre con la recolección de la Pedro Ximénez.

TEMOR A LA FALTA DE ESTABILIDAD:

La pandemia ha impactado de lleno en toda la actividad económica de nuestro país, y aunque en las últimas semanas, el presidente del Consejo Regulador advierte cierta recuperación, las pérdidas "son difícilmente cuantificables".

El cierre del canal HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías), sumado a la suspensión del mayo festivo cordobés o la Cata del Vino que se celebra tradicionalmente en la capital cordobesa han colocado al Montilla-Moriles en una situación "bastante complicada".

Por ello, asegura Martín, han sido bastantes las empresas que, "cuando han visto que el único canal de distribución que tenían activo era el de la venta en supermercados, han empezado a plantearse el comercio electrónico como posibilidad para llegar a nuevos clientes". Así, detalla, "el sector primario, que en ocasiones se había puesto de perfil en cuanto a transformación digital, ha tenido que reinventarse durante el Estado de Alarma".

FORMACIÓN ESPECIALIZADA PARA HOSTELEROS:

El miércoles de esta semana, el Consejo Regulador, HOSTECOR y el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (IMDEEC) firmaban un acuerdo de colaboración por el que el Ayuntamiento de Córdoba invertirá 12.000 euros para formar 500 profesionales de la hostelería en activo con el objetivo de que se conviertan en embajadores de los vinos de Montilla.

Serán cursos intensivos de cuatro horas en los que se detallarán las diferencias entre un fino, un oloroso, un amontillado, un palo cortado o un Pedro Ximénez. Además, se incidirá en cuestiones como el maridaje con la gastronomía cordobesa o el momento óptimo del día para degustar cada uno de los caldos.

El presidente de HOSTECOR, Francisco de la Torre, reconoció "cierto desconocimiento dentro del sector, así como escasez de presencia en las cartas de muchos establecimientos". Por ello, considera esta formación como "algo imprescindible" para reflotar una denominación de origen de nuestra provincia y "explicar al cliente la enorme calidad de nuestros vinos".