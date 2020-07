Ortega Smith sigue manteniendo que las 13 Rosas fueron unas asesinas

Javier Ortega Smith sigue afirmando que las 13 Rosas fueron unas asesinas. En el acto de conciliación celebrado en febrero, al que ha tenido acceso la SER, la abogada del diputado de Vox no retractó esa afirmación y el acto acabó sin acuerdo. Ortega Smith no acudió a esa vista de conciliación pero sí su letrada que desarrolló una serie de cabriolas legales con un objetivo único que era no pedir perdón pero pareciendo que se pide.

Sin argumentos históricos que lo justifiquen, la abogada del diputado y concejal en el ayuntamiento de Madrid cambiaba el paso y dirigía las acusaciones del parlamentario hacia las juventudes socialistas de entonces.

Es decir, no colaboraron con la checa pero sí estaban unidas estrechamente a las actividades de los jóvenes socialistas durante la Guerra Civil. Y ahí se quedó el acto de conciliación. En el vídeo de la sesión que ha desvelado Radio Madrid queda clara esta tesis revisionista de la historia como queda clara la voluntad de los denunciantes, la Asociación 13 Rosas, de intentar el acuerdo.

Es más, el abogado de este colectivo, Eduardo Ranz, reduce sus peticiones iniciales de obligar al diputado a participar en exhumaciones para que ese perdón pueda ser una realidad.Ni por esas porque Ortega Smith no iba a cambiar sus palabras. Éste era un paso previo para la denuncia ante el Tribunal Supremo.

La Fiscalía del Alto Tribunal ha señalado que percibe un delito de odio en esas declaraciones en TVE. De ahí que su informe a la Sala de Lo Penal del Supremo vaya en esa dirección. Ortega Smith se acerca lentamente al banquillo de los acusados.