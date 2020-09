"Incertidumbre" ante la campaña de aceite temprano

Existe mucha "incertidumbre" ante la incipiente campaña de aceite temprano en la provincia. Eso es lo que han señalado a Radio Jaén las organizaciones agrarias, insistiendo en que la situación del coronavirus trastocará toda la metodología que habitualmente se utiliza. Con respecto a la mano de obra, alojamiento de temporeros, el trabajo en el campo u otras cuestiones, la situación requerirá de un sinfín de cosas a tener en cuenta para salvaguardar la seguridad sanitaria.

Cristóbal Cano, secretario general de UPA en la provincia de Jaén, explicaba que los trabajos previos ya se están iniciando en las fincas para poder arrancar la campaña de aceite temprano a mediados de octubre o incluso antes. Ahora "se está haciendo el desbaretado" para poder contemplar cuales son las fincas que están más preparadas para comenzar. Hay ganas pero también hay temor por parte de los agricultores.

"Con mucha incertidumbre. Si es que al final, con respecto a la mano de obra, al transporte, alojamiento de temporeros… va a ser una situación atípica. Nunca nos hemos enfrentado a una campaña de recolección con una pandemia encima. Y eso tendrá que cambiar la forma de hacer las cosas y habrá que reforzar, por parte de las administraciones, muchos servicios como sanidad, albergues o las pruebas PCR. Ayer mismo se publicó una orden en el Boletín Oficial de Andalucía donde se establecen medidas para las fincas donde se contraten a temporeros. Nosotros lo que pedimos es que apliquen normas específicas y concretas para nuestro sector", señala Cano.

Lo que sí está claro, y en ello también coincide el secretario general de COAG en la provincia Juan Luís Ávila, es que si nada se tuerce se prevé un aceite de primera cosecha de primer nivel. No en vano, es el que posee mayores atributos organolépticos de los que se producen. Un tipo de producción que, en nuestra provincia, no existía hace tan solo 15 años y que ha alcanzado tal nivel que está arrasando en todos los premios oleícolas internacionales.

Ávila incidía en la preocupación por las cuadrillas extranjeras que habitualmente recalaban en nuestra provincia de Jaén para poder atender el trabajo en los tajos aceituneros. Algo que, este año, probablemente no podrá ser en la misma media. Por ello, se contemplan opciones autóctonas.

"Hay mucha gente en la provincia de Jaén, en las zonas olivareras tradicionales, que está desempleo, están en un ERTE o tienen subsidios de distinto tipo. Lo que estamos pidiendo a las administraciones públicas es que se busque la compatibilidad de esos subsidios con ir este año a la aceituna. Lo que no puede ser es que a algunas personas se les dé a elegir entre 40 días de aceituna o el subsidio que ya tienen durante 6 meses, un año o dos años, porque como es lógico la gente no se la juega y no va a ir a la campaña de aceituna. En definitiva, lo que hay que dejar claro es qué mecanismos va a haber", explica Ávila.

La campaña se prevé óptima. Eso sí, siempre y cuando no haga aparición una mala meteorología. Es necesario que la pluviometría sea la correcta y que las temperaturas también acompañen. Esto incidirá directamente en que la mosca del olivo no se presente por sorpresa y desbarate las previsiones iniciales.