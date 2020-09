200.000 alumnos comienzan el curso de la COVID

Comienza este lunes un nuevo curso escolar en Euskadi marcado por la pandemia. Gel, mascarillas y distancias protagonizan la vuelta a las clases de los alumnos de Educación Infantil, Primaria y los dos primeros cursos de la ESO. En el horizonte, una huelga el día 15 a la que acudirán todos los sindicatos para demandar un regreso a las aulas seguro y negociado.

Euskadi se une este lunes a las dos comunidades autónomas que ya habían empezado las clases (Madrid y Navarra) y a otras cuatro que también dan este mismo día arranque al curso escolar: Cantabria, La Rioja, Comunidad Valenciana y Aragón.

Con la incorporación de este lunes empieza el plan de comienzo escalonado diseñado por educación. Tras esta hornada de alumnos, los alumnos de 3º y 4º de la ESO y los de Bachiller comenzarán su curso escolar el próximo martes 15, mientras que los estudiantes de FP se incorporarán en distintas fechas dependiendo de sus cursos y ciclos.

Prevención

El protocolo diseñado entre el departamento de Salud y el de Educación establece que tanto el profesorado como los alumnos deberán tomarse la temperatura en casa antes de ir al centro educativo y que la mascarilla es obligatoria en todo momento a partir de los seis años. Además, estudiantes y profesores deben dispensarse en varias ocasiones durante el día gel hidroalcohólico y lavarse las manos.

Fuera de eso, cada colegio o instituto ha previsto sus propias medidas preventivas. Medidas que pasan por la señalización de distintos recorridos de entrada y salida tanto del recinto como de los aseos, el uso de instalaciones deportivas y salas multiusos como aulas para poder garantizar las distancias, así como pautas de uso y distribución de los comedores.

Huelga a la vista

Mientras, todos los sindicatos de la enseñanza vasca (ELA, LAB, STEILAS, CCOO y UGT) han venido criticando al Departamento de Educación por su "improvisada" programación de la vuelta presencial a los centros y han anunciado la convocatoria de una jornada de huelga el día 15. Además, los sindicatos han avisado de que no descartan más paros en el futuro.

Los sindicatos vienen reclamando el descenso de la ratio de alumnado, que cada persona disponga de 3 metros cuadrados y que el aforo máximo de las aulas esté entre las 10 y 15 personas. Para conseguir esas medidas piden incrementar la plantilla docente y educativa para cumplir esos ratios, y también aumentar la plantilla de la limpieza, comedores y autobuses.

La exconsejera de Educación, Cristina Uriarte, afirmó el pasado viernes en 'La Ventana de Euskadi' que sí ha tenido contactos con los sindicatos para preparar los protocolos que se aplicarán en la vuelta a clase a partir del lunes.

Uriarte dijo que no había llamado a los sindicatos tras el verano porque los colegios habían reabierto el 1 de septiembre y aún no había tenido tiempo, pero dijo que les llamaría la próxima semana, algo que finalmente no hará ella sino, en todo caso, Jokin Bildarratz, el nuevo consejero. Lamenta por ello que hayan hecho una convocatoria de huelga en la educación para el día 15, que "no ayuda al sistema educativo ni a nadie".

Consideraba Uriarte, además, que algunas reivindicaciones estaban "fuera de lugar", como el aumento de 10.000 profesores, aunque ésta es una petición que ha hecho Bildu y no los sindicatos, que han pedido un aumento de personal pero sin precisar una cifra.

La exconsejera Uriarte, les respondió que su departamento dispondría "todas las medidas que sean necesarias para tener un curso seguro y de calidad" y manifestó su voluntad de dialogar con los sindicatos para que "recapaciten" sobre la convocatoria de huelga.

"No concibo una huelga porque la vuelta a las clases fue preparada con tiempo con todos los agentes y con tiempo suficiente", manifestó al tiempo que anunció que a lo largo del curso se proporcionará a los centros mascarillas y geles, así como se aumentará el profesorado y se facilitará material informático a colegios e institutos que lo necesiten.

Menos alumnos que el curso pasado

Un total de 371.956 alumnos se han matriculado este curso 2020-2021 en las distintas etapas de enseñanza no universitaria en Euskadi, un 0,67 % menos que el pasado, y se han repartido prácticamente a la mitad entre la red pública (50,9 %) y la privada-concertada (49,1 %), con el modelo D, de enseñanza en euskera, como el más demandado (68,4 %).

El descenso de la natalidad provoca que la bajada más notable se haya producido en Educación Infantil (0-5 años), con 4.938 alumnos menos (- 5,9 %), mientras en Primaria, la vuelta se produce con 1.593 niños menos (-1,22 %).

Los datos de prematrícula de Formación Profesional (FP) muestran un incremento en el número de alumnos respecto al pasado curso (+4,35 %), pero la previsión es que ese aumento resulte superior al cierre de las matrículas en octubre.

Por territorios, en Álava la bajada es del 0,80 % y 477 niños menos; en Bizkaia, del 0,60 % (1.121 menos) y en Gipuzkoa hay 916 alumnos menos (-0,71 %).