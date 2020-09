Comienza la segunda fase de excavaciones en el Cementerio Viejo de Ibiza

La segunda fase de excavaciones en el Cementerio Viejo de Ibiza para localizar a unas 70 víctimas del franquismo ha comenzado este miércoles.

La consellera de Administraciones Públicas y Modernización, Isabel Castro, y el secretario autonómico, Jesús Jurado, han visitado el inicio de esta actuación incluida en el segundo Plan de Fosas de Baleares que prevé sondeos en cuatro zonas de la fosa común izquierda del cementerio, donde se encontraron restos en 2018.

Según ha informado la Conselleria de Administraciones Públicas, el equipo técnico de la empresa Atics, adjudicataria del segundo Plan de Fosas, ha empezado a excavar manualmente una de las cuatro zonas de la fosa común izquierda, ubicada en un lateral del corredor central de la entrada principal del cementerio.

Es aquí donde en 2018 se localizaron los restos parciales de dos personas que, por sus características, podrían ser víctimas de la represión franquista, a pesar de que no se pudieron identificar por el mal estado de los restos.

Ahora, esta segunda intervención se prolongará hasta el 2 de octubre y continuará la tarea iniciada para intentar identificar hasta 70 víctimas de la represión franquista.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

El proyecto de intervención en el cementerio de Figueretes, presentado por Atics en la Comisión Técnica de Desaparecidos y Fosas de Baleares, incluye cuatro sondeos en diferentes zonas de la fosa común izquierda separadas por tumbas subterráneas diseminadas.

Toda la excavación se realizará de forma manual dada la imposibilidad de utilizar maquinaria debido a la topografía del cementerio, hasta lograr un metro de profundidad respecto al nivel actual, que es donde se localizaron los restos óseos durante la primera intervención.

Los investigadores trabajan con la dificultad de no contar con ningún rastro documental de los hechos que allí se produjeron. Prácticamente la totalidad de las 70 personas asesinadas entre el mes de septiembre de 1936 y junio de 1937 en Ibiza fueron inscritas en los registros civiles sin referir la causa de la muerte, excepto un caso.

Estos asesinatos no fueron investigados, no fueron recogidos por la prensa de la época, ni aparecen en el libro de actas del cementerio, que no tiene ninguna entrada desde mediados de 1936 y hasta el año 1941.

Por lo tanto, los investigadores han reconstruido los hechos con testimonios orales y la documentación del registro civil y de acuerdo con estas investigaciones se han diseñado las excavaciones.

El equipo técnico que realizará esta actuación arqueológica está formado por un grupo de hasta siete especialistas de la empresa Atics, entre arqueólogos y antropólogos forenses. La dirección técnica está en manos de la arqueóloga Almudena García, que ya formó parte del mismo equipo de trabajo que realizó los primeros sondeos hace unos dos años.

La exhumación del cementerio de Figueretes se pone en marcha después de que la Sociedad de Ciencias Aranzadi hiciera una primera intervención arqueológica en noviembre de 2018 que permitió incluir este lugar en el segundo Plan de Fosas que impulsa el Govern mediante la Secretaría Autonómica de Memoria Democrática y Buen Gobierno.