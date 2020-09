"Esta noche podré dormir tranquilo": el viceconsejero de Sanidad, convencido de las medidas que anunció

La Cadena SER ha conocido de fuentes cercanas al viceconsejero de Sanidad y Plan COVID de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, que hace un par de días anunció posibles "confinamientos selectivos", provocando una auténtica tormenta dentro del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que comentó después a algún colaborador de su confianza: "Por fin... esta noche podré dormir tranquilo".

Esta frase se la comentó a personas de su equipo técnico convencido de que las "medidas drásticas y el confinamiento selectivo" que anució son las que hay que tomar ante la situación de la pandemia en la Comunidad de Madrid. El viceconsejero de Sanidad se está enfrentando a otros responsables del Gobierno madrileño por defender lo que sabe que es necesario. Incluso sus técnicos también les aprietan para hacer lo que tienen que hacer porque, aseguran estas fuentes, ya van tarde.

A la espera de Díaz Ayuso

La comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para detallar las nuevas medidas en la región ante la COVID-19 ha retrasado ya dos veces su hora de inicio. La hora inicial prevista era las 11.30 horas, luego se informó de que sería a las 13.00 horas y la última información es que será esta tarde, sin hora fijada. El Gobierno regional ha informado de que Díaz Ayuso estará acompañada, si finalmente se celebra, por el vicepresidente, consejero de Deportes, Transparencia y portavoz regional, Ignacio Aguado, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid debería explicar hoy las medidas que adoptará para restringir la movilidad con el fin de frenar el coronavirus en las zonas más afectadas, después de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, haya enviado una carta a la presidenta regional para reunirse y reforzar la cogobernanza en estos "momentos críticos".

Rafael Bengoa defiende el confinamiento en Madrid

Esta mañana ha pasado por los micrófonos de 'Hoy por hoy' el experto en salud pública Rafael Bengoa. "Hay que tomarse muy en serio hacer los microconfinamientos perimetrales y es posible que sea necesario confinar Madrid si se quiere controlar la epidemia y dejarse de postureos políticos", ha afirmado.

"La responsabilidad ciudadana solo ha funcionado parcialmente. Y las estructuras de atención primaria y rastreadores no se ha reforzado adecuadamente. Cuando uno de estos dos factores no funciona tienes problema, pero cuando no funcionan los dos, que es lo que estamos viendo, la situación es más complicada", ha dicho en respuesta a preguntas de `Angels Barceló.