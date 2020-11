Hecha pedazos y en bolsas para escombros: así se encuentra la placa de Largo Caballero retirada a martillazos

Bolsas de obra cuyo uso normalmente es el de almacenar escombros guardan los restos de la placa de homenaje a Largo Caballero que el Ayuntamiento de Madrid retiró el pasado 15 de octubre. La placa se encuentra en el Almacén de la Villa, actualmente en Coslada y en proceso de trasladarse a Vicálvaro, destruida la parte con la inscripción en mármol, según ha denunciado el PSOE madrileño. Los socialistas aseguran que acudirán a la vía penal por lo que, creen, es un delito contra el patrimonio.

La placa de Francisco Largo Caballero, que se hallaba colgada en la Plaza de Chamberí, en la que fue su casa natal, constaba de dos partes. En la de mármol figuraba el texto que señalaba quién era Largo Caballero, así como que aquella había sido su casa. De ella no quedan ya más que pedazos y letras sueltas. La parte de Bronce, en la que estaba tallado el rostro del político y sindicalista, está en mejor estado, señalan desde el Partido Socialista.

Letras desprendidas de la placa de mármol. / Cadena SER

"Escrupuloso en el procedimiento"

"Imagina que alguien en Berlín tuviera que ir a reclamar al Ayuntamiento que se repusiera una placa de alguien que ha estado en un campo de concentración. Es inconcebible", se quejan estas fuentes del PSOE. La placa se retiró a martillazos el mes pasado y los socialistas pidieron verla para comprobar su estado tras preguntar por ella en un pleno municipal.

La parte de bronce del monumento, con el rostro del socialista, se encuentra en mejor estado. / Cadena SER

En dicha sesión, el Gobierno municipal aseguró que el monumento se conservaba en su integridad en el Almacén de la Villa, donde se almacenan también los muebles y enseres de las personas desahuciadas. La placa "no tiene valor histórico o artístico", afirmó el presidente del Pleno, Borja Fanjul, para señalar después que, tras las consultas a este respecto se procedió a su retirada "garantizando su integridad". "Escrupuloso en el procedimiento. Solo buscan hacer ruido y desviar la atención de su nefasta gestión en el Gobierno de España". Las imágenes muestran, sin embargo, la placa destruida.

"Pensamos que puede haber un delito contra el patrimonio, hay que por la vía penal. No tengo ninguna duda", afirma el concejal socialista Ramón Silva, que ha descubierto este jueves los destrozos en el monumento al visitar el almacén. "Pensaba que podía tener algún golpe, no pensaba que me la pudiera encontrar hecha añicos", señala.

Los abogados del partido estudian ahora la fórmula jurídica exacta para ir a los tribunales en coordinación con UGT y la dirección general socialista. También recurrirán por la vía administrativa la decisión de la retirada que el PP ejecutó tras una propuesta de Vox.

En las fotografías que ha hecho el PSOE pueden verse las letras desprendidas de la placa y los múltiples trozos de mármol en que ha quedado partida la placa. Los socialistas lamentan que, en esas condiciones, la placa no puede reponerse ni entregarse a su autor.