Ana Pontón: "Non podemos permitir esta especie de branqueo do franquismo en Meirás"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha roto una lanza en un acto frente al Pazo de Meirás para que el edificio se dedique a restablecer la memoria democrática y acusa a la Xunta de querer blanquear el franquismo con su propuesta de que sea un centro de estudios del feminismo dedicado a Emilia Pardo Bazán. Pide que el Estado transfiera el edificio a la administración gallega con gestión consorciada con Diputación y concello de Sada y apoyo de expertos y asociaciones de la memoria.

Considera necesario realizar un primer plan de usos con reconocimiento de una vertiente cultural y social ligada a la Pardo Bazán, pero a su juicio el Pazo debe servir, sobre todo, para restaurar la memoria democrática: "Non podemos permitir de ninguna manerira, como parece que quere facer a Xunta de Galicia, esta especie de branqueo do franquismo á hora de abordar ó futuro do Pazo de Meirás, é evidente que este Pazo e un símbolo da loita de Galicia pola súa memoria en non se pode permitir esta especie de branqueo que parece que é por onde quere camiñar a Xunta de Galicia".

Pide un compromiso para conseguir uso público del Pazo, que todos los bienes expoliados se devuelvan y que haya una verdadera política de recuperación de la memoria democrática en Galicia. Acusa a Feijóo de invertir cero euros en esta cuestión en sus veinte años de gobierno y de asumir la reivindicación de Meirás empujado por las circunstancias. Pide que los Franco dejen de gestionar las visitas al Pazo de forma immediata.

Pretende volver a debatir en esta legislaturta una ley de recuperación de la memoria histórica en Galicia, con investigación en profundiddasd, localización de fosas y derecho a la dignidad.