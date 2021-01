¿Qué nos espera dentro del Pazo de Meirás?

El Pazo de Meirás reabrirá sus puertas al público el próximo 30 de enero, pero lo hará sólo para visitar el exterior del inmueble, los jardines. Sólo será en los exteriores porque los técnicos de Patrimonio, de la Xunta y del Estado, han comprobado que, al menos por dentro, el Pazo de Meirás no está en el mejor de los estados de conservación posibles. Además, unicamente podrán acceder los vecinos de Sada, ya que este municipio se encuentra cerrado perimetralmente desde esta semana. La apertura completa, incluído los interiores, se programa para la segunda quincena de marzo. ¿Qué nos espera dentro?

Los jardines

Espectaculares. Por su extensión, eso lo primero. Son unos 6.000 metros cuadrados de terreno, la mayoría ganado a base de expropiaciones forzosas impulsadas por la plataforma que entregó el Pazo a Franco de forma fraudulenta. La mayor parte de los jardines son eso, jardines, si bien también podemos encontrar una zona de huerto y algo similar a un bosque. Hay árboles en la parte trasera del Pazo que nos adentran en la zona más frondosa de los terrenos. Repartidas por el jardín encontramos distintas estatuas y fuentes, también escudos de armas. No son las estatuas que guardan más imporantancia, las del Mestre Mateo, Abraham e Isaac, por las que el concello de Santiago tiene abierto contra los Franco su propio pleito para intentar recuperarlas. Por ahora ambas estatuas del Pórtico de la Catedral siguen y seguirán en el Pazo de Meirás.

Lo más espectacular de los jardines, son, no obstante, las vistas. Desde la zona principal del Pazo, sin árboles de gran altura que impidan la visión, podemos contemplar buena parte de la comarca de As Mariñas e Terras do Mandeo, que es como se conoce a esta zona de las Rías Altas. Se puede contemplar, por la posición elevada del Pazo, el margen derecho de la ría de Ares-Betanzos. Desde Meirás se pueden ver a lo lejos las Fragas del Eume y el castillo de los Andrade. Así que si bien no podremos entrar en el interior, tampoco nos vamos a aburrir disfrutando de los exteriores.

Una exposición para su apertura en marzo

El Secretario de Estado de Memoria Democrática ha confirmado que el Ministerio de Cultura prepara una exposición sobre el Pazo de Meirás en su conjunto. Un relato que abarque desde la propiedad del inmueble por parte de la familia Pardo Bazán a su fraudulenta entrega al dictador Franco y su posterior proceso de recuperación. Sobre esta exposición se conocen pocos detalles, así como tampoco su emplazamiento concreto dentro del inmueble. Lo único confirmado es que la exposición se inauguraría el mismo día en que el Pazo de Meirás abriría en su conjunto, un evento que está señalado para la segunda quincena de marzo.