El Concello da Coruña también recurrirá la sentencia del Pazo de Meirás

El Concello de A Coruña y la Diputación recurrirán la sentencia de la Audiencia Provincial sobre el Pazo de Meirás. Se suman así al Concello de Sada, el primero en anunciar su negativa a asumir dicha sentencia, que tanto el Gobierno central como la Xunta de Galicia han aceptado.

Las tres administraciones reconocen que el proceso no es sencillo, pero que no se puede aceptar que los Franco sean considerados poseedores de buena fe y, por tanto, tengan derecho a indemnización. La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, reconoce que la sociedad tampoco entendería que no se presentase un recurso.

"Respetamos os posicionamnetos procesuais de todas as partes, pero o compromiso do Concello da Coruña neste caso é firme. Igual que o Concello de Sada e a Diputación de A Coruña unímonos a ese anuncio de recurso porque é moi complicado de entender e de explicar ese parte da sentenza onde se fala desa posesión de boa fe e desa obriga de indemnizar a quen non era lexítimo dono dese pazo", subrayó la alcaldesa.

En líneas similares se expresa el portavoz del grupo socialista en la Diputación de A Coruña, que preside el organismo provincial. "Hai batallas que merecen a pena dalas aínda que se perdan porque, sobre todo, agora máis cá batalla xurídica, que no peor dos casos poderiamos perder, gañamos a batalla moral, que é importante, sobre todo nunha situación destas características na que non tería sentido indemnizar os Franco, polos gastos de mantemento que se realizaron desde o ano 75 no Pazo", defendió Bernando Fernández.

Fernández ha asegurado que el organismo provincial estudiará incluso pedir a los Franco una indemnización por todos los años que mantuvieron un "uso exclusivo" del inmueble a sabiendas de que no eran los legítimos propietarios.

Esta mañana, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha estado en las inmediaciones del Pazo. Censura que el gobierno central y la Xunta de Galicia no presenten recurso contra lo que considera una bofetada histórica.

"Lamentablemente vemos de novo como a Xunta de Galicia parece que quere amparar os intereses ilexítimos da familia Franco en vez de poñerso do lado da dignidade, da memoria histórica e de tódalas entidades que están reclamando que se recorra esa sentenza que é desde logo bochornosa desde un punto de vista democrático", señaló Ana Pontón.

El recurso es complicado por el propio proceso judicial de casación ante el Tribunal Supremo, pero también porque quien presenta la denuncia en primera instancia no la recurre, es decir, el Gobierno central.

El Pazo de Meirás sigue cerrado. Su apertura estaba prevista para el último fin de semana de enero. Las restricciones impuestas entonces por la Xunta pospusieron esta apertura, para la que por ahora no hay una fecha confirmada.