"Se paró el tiempo aquel 23 de febrero", Tejero en el rap de Lora

Lora compone una canción para cada edición de A Vivir Las Rías basándose en la actualidad de A Coruña y otras noticias de ámbito nacional. Esta semana dice así:

Las opciones de ascenso se desvanecieron

Tras perder en La Malata por un gol a cero

Se cumplen 40 años del golpe de Tejero

Se paró el tiempo aquel 23 de febrero

Disturbios y violencia por Pablo Hasel

Saqueos en tiendas a lo Unite States

El interesado quiere una celda para el

Y repite: no! La prisión no limpiaré

Lluvia y viento, tiempo y lluvia

Al rescate del pasatiempo ha llegado la Xunta

En España se allana la curva

Illa lo intenta en Cataluña

Joao Felix ya no es el héroe de la peli

Daft punk se acaban de separar, True Story

Lloro desconsolado al escuchar Get Lucky

Ayuso wants me to have monkey pa mi shawty

Cualquier curiosidad, suceso, protesta, comunicado, rueda de prensa en la ciudad, puede servir de inspiración a Carlos y Alejandro, los integrantes de Lora.

La banda, que lanzó su debut Lorazepam en diciembre de 2020, llamó nuestra atención durante el confinamiento con su canción Odisea, ahora forman parte del A Vivir las Rías con su composición semanal.