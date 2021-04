Libros de Emilia Pardo Bazán y sillas bordadas, entre los objetos que los Franco podrían llevarse de Meirás

Libros que pertenecieron a Emilia Pardo Bazán, parte de su biblioteca, las sillas bordadas por la escritora y sus hijas, regalos de las administraciones a Franco, como jefe del Estado, elementos con cuños y fechas históricas, libros cedidos al dictador.... Estos son algunos de los objetos que podrían llevarse ahora los herederos de Francisco Franco tras la última decisión de la Audiencia Provincial sobre el Caso de Meirás. La decisión de la justicia ha dejado asombrados a los historiadores. Uno de ellos, Manuel Pérez Lorenzo, autor del libro "Meirás: Un pazo, un caudillo, un expolio" señala que lo que podrían llegar a llevarse los herederos de Franco tiene más valor histórico que económico.

Testigos inertes de la historia de España que podrían salir del pazo, no así como las dos esculturas del Mestre Mateo que ellas no pueden ser trasladadas del pazo de Meirás sin la autorización de la Xunta de Galicia, por ser Bien de Interés Cultural. Calificación que nada tiene que ver con quien es el propietario de las mismas.

La Abogacía del Estado va a estudiar qué acciones puede emprender a partir de ahora para evitar la salida de los enseres que hay en el interior del Pazo de Meirás. Las reacciones políticas continúan.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, cauta y en contra de que los Franco sean indemnizados. La lider del BNG, Ana Pontón, lo considera "indigno".

Lo que ha hecho la sección tercera de la Audiencia Provincial de A Coruña es revocar una medida cautelar, establecida por un juzgado de A Coruña, que ordenaba que todo lo del interior quedase depositado a favor del Estado. Entiende la Audiencia que la demanda del Estado se refería al Pazo y su finca, pero no a mesas, vajillas, alfombras o cuadros. Contra este auto en sí no cabe recurso, pero el Estado sí podría reclamar en otro pleito la propiedad de aquellos objetos que pertenecían a la jefatura del Estado y no a la persona de Francisco Franco. La decisión que se ha conocido hoy responde a un recurso de la familia Franco, que, según el auto, debe ser indemnizada por daños y perjuicios.