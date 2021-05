Gabilondo, sobre el cartel de Vox en contra de los menas: "Fuera o no delito, es impresentable"

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha indicado que el cartel que colocó Vox en la estación de Cercanías de Sol en contra de los menores extranjeros no acompañados "fuera o no delito es impresentable".

Así lo ha expresado en declaraciones a los medios después de que la Fiscalía Provincial de Madrid haya presentado un recurso de apelación ante el Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid contra el auto que acordó el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa por el cartel de Vox sobre los menas al considerar que induce a una "negativa" respuesta social hacia un colectivo ya "doblemente vulnerable" como son los menores extranjeros no acompañados.

"La primera decisión fue que no era un delito y para nosotros, fuera o no delito, es impresentable ese cartel porque atenta la dignidad de los menores extranjeros no acompañados. Hay cosas en la vida que aunque no sean un delito no están bien", ha zanjado el candidato socialista.

Asimismo, Gabilondo ha aprovechado este Día del Trabajador para reivindicar los derechos de todos los trabajadores frente a la "precariedad y el desempleo" que genera la "derecha madrileña". Tras acudir a la manifestación del 1 de mayo, el aspirante a la Presidencia madrileña ha subrayado la "necesidad de cambio", ya que, a su juicio, "estamos en una tesitura crucial".

En este punto, el candidato socialista ha indicado que hay dos opciones: "Elegir una recuperación justa y empleo digno o una derecha a la madrileña que es como se viene sintiendo en este espacio de precariedad, desempleo juvenil y desempleo para las mujeres".

"No queremos encontrar a nuestros ex sino trabajo digno y derecho al tiempo"

También ha asistido a la manifestación la candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Mónica García, quien ha declarado en una alusión indirecta a la presidenta de la Comunidad y aspirante del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, que lo que quiere encontrar no es a los ex sino "trabajo digno y derecho al tiempo".

"No queremos encontrar a nuestros ex sino trabajo digno y derecho al tiempo", ha señalado respaldada por el líder de Más País, Íñigo Errejón, desde el Círculo de Bellas Artes, donde se han reunido con los sindicatos antes de participar en la manifestación del Primero de Mayo, Día de los Trabajadores.

García acompaña a los sindicatos en un 1 de mayo "atípico entre la pandemia y las elecciones", con "miles de personas entre el paro, la precariedad y la desigualdad". La candidata ha reclamado "ayudas para salir adelante y tiempo para conciliar porque el derecho a conquistar en el siglo XXI es el del tiempo".

Iglesias cree que la clase trabajadora hará que el 4 de mayo sea "histórico"

Por su parte, con anterioridad a la manifestación, el candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha confiado en este Primero de Mayo en que "la clase trabajadora" va a "marcar la diferencia" en las elecciones del 4 de mayo, haciendo que sean "históricas" y dando la victoria a los partidos de izquierdas.

Iglesias ha subrayado que esta efeméride siempre supone "un día de dignidad democrática de la gente trabajadora" y ha añadido que este año se vive en unas circunstancias "muy especiales", por la pandemia del coronavirus y por la proximidad de las elecciones autonómicas.

También ha asegurado que mañana Unidas Podemos va a celebrar el día de la Comunidad de Madrid, el 2 de mayo, con un acto "muy emotivo" con el que recordar "algunos de los sacrificios más importantes de la gente de abajo de Madrid, de la gente trabajadora", ha apostillado. En este sentido, ha advertido que es el "impulso popular" del 2 de mayo el que tiene que llevar a "recuperar las instituciones para la democracia, y no permitir que el fascismo las pueda parasitar".

Ciudadanos presenta su decálogo de compromisos

También en esta jornada, Ciudadanos ha presentado su decálogo de compromisos donde incluye, entre otros, su apuesta por reforzar la Sanidad, por apoyar a pymes y autónomos y por evitar que tanto Unidas Podemos como Vox lleguen a la Puerta del Sol. Lo han introducido en un acto por streaming el candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, y la presidenta nacional del partido, Inés Arrimadas.

Las medidas se centran en convertir la vacunación frente a la COVID-19 en una "autopista", en crear empleo y mejorar la economía a través de rebajas de impuestos, en la defensa de "todas las familias" y el fomento de la natalidad y en apostar por la ciencia y por la educación.

Los epígrafes finales van dedicados a Podemos y a Vox, considerados "extremos" por el partido naranja, que se presenta como garantía de que no lleguen a la Puerta del Sol. Cierran llamando a la "concordia" y al "respeto", que cree que no ha primado en esta campaña electoral "muy polarizada" y han instado a Iglesias a que "deje de soñar en traer a Madrid la política del enfrentamiento".