'Ayusur', la fórmula con la que el PP araña votos al PSOE en el cinturón rojo

El norte está en el sur. Todos los partidos han reforzado su presencia en municipios como Fuenlabrada, Alcorcón, Leganés, Móstoles, Getafe, Pinto, Valdemoro... Localidades históricamente próximas a la izquierda y que, primero Gallardón, pero sobre todo Esperanza Aguirre a partir de 2003, convirtieron en feudos azules. Aquello fue un fenómeno inédito, trabajado a pico y pala con la construcción del Metrosur o de nuevos hospitales en la zona sur de la región.

Ayusur no es una estrategia casual. Con los votos consolidados en otras zonas de la región, la única posibilidad de crecimiento de los populares está en arañarle votos al PSOE en estas elecciones a la Comunidad de Madrid. Según fuentes de la dirección popular, la previsible caída de Ciudadanos, la ausencia de un dique de centro, favorece ese trasvase de votantes. En Génova han detectado un giro y una bajada del índice de rechazo al PP en el llamado 'cinturón rojo'.

Joven e indeciso

La campaña de Ayuso se cerró anoche entre la emoción del recuerdo a su equipo -con la madre de la candidata entre el público- y una previa musical al ritmo de La Gozadera y el I wan't to break free que en realidad, no era más que la foto de eso que el PP ha vendido durante la campaña y que parece conectar con el cansancio pandémico de los más jóvenes: "Madrid es libertad, aquí se vive a la madrileña". No busquen propuestas o promesas en ese mitin. No las hubo. También fiel reflejo de lo que ha sido la campaña en la que apenas se ha hablado de la gestión que ha hecho Ayuso durante estos dos últimos años. ¿A quién le importa? (También sonó el éxito de Alaska en el cierre de Ayuso).

El PP caza con su estrategia voto ciudadano y socialista, votantes indecisos y huérfanos, en algunos casos, que consideran que votar naranja es tirar el voto y optar por Gabilondo es respaldar a un candidato amortizado. El martes se verá si esa idea despreocupada de vivir una pandemia —con más de 6.000 mayores muertos en Madrid en las residencias— cala entre los votantes y la efectividad de ese mal llamado 'nacionalismo cañí' que, en realidad, nunca ha existido.

Gabilondo, ¿amortizado?

En el PSOE, si los resultados no son favorables, se abrirá una importante crisis interna. En silencio, muchos miembros de la ejecutiva regional cuestionan la campaña que se ha montado desde Moncloa. Se sienten apartados y ninguneados y creen que se ha producido una ruptura con las bases.

El desmarque del candidato parece haber comenzado ya, aunque Pedro Sánchez regresó este domingo al cierre de Entrevías. Si pierde, Gabilondo sumaría su tercer intento frustrado por lograr la presidencia. Su futuro es una incógnita y el PSOE tendrá que apurar una renovación que parece haberse iniciado con la elaboración de la lista.

Así que la Asamblea puede iniciar esta medio legislatura con bajas y renuncias. El futuro de Iglesias es otra incógnita. Él asegura que no se marchará, pero en Madrid, sabemos bien lo que es una espantada.

En mitad de la izquierda, se sitúa Más Madrid. Mónica García puede ser la gran sorpresa aunque en la formación existe cierto temor por esa sensación de euforia en una jornada que será laboral y que puede dificultar esa esperada movilización de la izquierda durante el 4-M. Más Madrid se enfrenta a un gran reto. Superar la etapa Carmena y consolidarse como partido político. Un resultado que podría aliviar las tensiones que la formación de Errejón ha sufrido en los últimos meses en el Ayuntamiento de la capital.