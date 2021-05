Del debate de la SER hasta el "vivir a la madrileña" de Ayuso: 5 momentos que marcaron la campaña en Madrid

La campaña electoral madrileña llega a su fin este domingo después de dos largas semanas que han estado marcadas por la polarización y el enfrentamiento entre los candidatos. Uno de los puntos de inflexión más claros fue el debate electoral de la Cadena SER donde Pablo Iglesias decidió levantarse y marcharse ante la negativa de la candidata de Vox, Rocío Monasterio, a condenar las amenazas de muerte que había recibido días antes ("No nos creemos nada", dijo). A la hora se fueron Mónica García (Más Madrid) y Ángel Gabilondo (PSOE). Estas cartas con balas (y hasta una navaja ensangrentada) también han marcado la agenda de los cinco candidatos que podrían ocupar el asiento en la presidencia de la Comunidad de Madrid.

Iglesias y Ayuso recibieron dichas amenazas, pese a que la presidenta en funciones y candidata del PP a la reelección frivolizó este asunto con una de sus frases que también han sido tendencia durante esta quincena electoral: "A mí me llegan a mandar un abrelatas de una lata de mejillones y el responsable de seguridad de la Puerta del Sol no vuelve a trabajar". Pese a que oficialmente la campaña empezó el 18 de abril, la batalla por la presidencia empezó el 10 de marzo con la convocatoria anticipada de los comicios madrileños. En estos dos meses han pasado muchas cosas, desde la candidatura de Pablo Iglesias por la que dejó su puesto como vicepresidente del Gobierno, hasta los duelos 'runners' entre Isabel Díaz Ayuso y de Mónica García, candidata de Más Madrid.

El debate que lo cambió todo

El 23 de abril fue el punto de inflexión de la campaña. Hasta el momento, solo se había realizado un debate electoral pero pocos podían adelantar que este de la Cadena SER iba a ser el último. A este no acudía la principal favorita para ocupar la Puerta del Sol, Díaz Ayuso, pero el encuentro tenía la connotación de que entre el de Telemadrid y este se había producido el envío de una carta con cuatro balas dirigidas a uno de los candidatos: Pablo Iglesias (también a Marlaska y la directora de la Guardia Civil). El de Unidas Podemos no tardó en abandonar el debate por unas declaraciones de Rocío Monasterio previas al encuentro en los estudios de la SER donde ponía en duda las amenazas de muerte. Iglesias pidió a la de Vox que condenase las amenazas que había recibido horas antes y ésta le respondió con un "si usted es tan valiente levántese y lárguese". No dudó ante las provocaciones de Monasterio y se fue pese a las peticiones del resto de partidos y de la moderadora Àngels Barceló. Sin duda, la imagen de la campaña.

A la hora del debate, Ángel Gabilondo y Mónica García hicieron lo mismo que el otro candidato de izquierdas. "Yo me había quedado por respeto a la democracia pero no se puede consentir este no reconocimiento y me voy. Esperaba que el señor Iglesias volviera pero no lo ha hecho. No podemos permitir la amenaza del odio", dijo el del PSOE. "No voy a pasar un minuto más con usted en un estudio ni en ningún sitio —a Rocío Monasterio—.Este podía haber sido un debate bonito e ilustrativo. Yo pido no seguir con este debate. No se puede debatir cuando alguien te está chillando", añadió la de Más Madrid. Fue una de las primeras veces que el bloque de izquierdas se plantó al unísono ante la ultraderecha. Monasterio, en cambio, se fue diciendo que "la dictadura es que no me han dejado cerrar".

Las cartas con amenazas

Como ya hemos contando, un día antes del debate de la Cadena SER se produjo otro hecho que marcaría la campaña y gran parte de los discursos tanto de los partidos de izquierda como de derechas. El exvicepresidente del Gobierno y candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, recibieron cartas con cartuchos de bala en su interior. Le siguió una carta con una navaja ensangrentada a la ministra de Industria, Reyes Maroto, y otros paquetes con balas a la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. En total son siete amenazas y la Policía Nacional y la Guardia Civil aseguran que son cuatro autores. El que sí que han identificado es el que amenazó a Maroto: un vecino de El Escorial diagnosticado de una enfermedad mental.

La amenaza que recibió Pablo Iglesias / Twitter Pablo Iglesias (EFE)

Este suceso provocó que la campaña del 4-M se detonase tras el citado debate. Monasterio no se creyó ni condenó las amenazas, y Ayuso primero banalizó ("A mí me llegan a mandar un abrelatas de una lata de mejillones y el responsable de seguridad de la Puerta del Sol no vuelve a trabajar") y posteriormente ignoró las amenazas: "A estas cosas hay que darles la importancia que tienen, ninguna". En cambio, Iglesias llegó a criticar que la Casa Real "no haya condenado" las amenazas de muerte y centró su campaña en la lucha contra la ultraderecha. "Los demócratas no podemos blanquear a la ultraderecha sentándonos a debatir con ellos", dijo tras su encontronazo con Vox en el estudio de la SER.

Las provocaciones de Vox

La campaña de Vox se centró en la "seguridad" de los madrileños y lo focalizaron con un cartel que decía "Un mena (Menores Extranjeros No Acompañados) 4.700 euros al mes. Tu abuela 426 euros de pensión al mes". La Fiscalía abrió una investigación ante este mensaje pero finalmente la Justicia archivó estas denuncias por incitar al odio. Hasta la propia Díaz Ayuso fue crítica con este cartel ya que para ella "el problema son 269 menores entre 7 millones de personas". La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP defendió la obligación de "integrar" a los menores extranjeros no acompañados y marcó distancias, en una entrevista en 'Hoy por hoy', con Vox en el debate del pin parental, eso sí, no descartó pactar con la ultraderecha tras los comicios. "Fuera o no delito, es impresentable", sentenció Ángel Gabilondo este fin de semana.

Cartel de Vox en la estación de Cercanías de Sol tras ser vandalizado. / TWITTER VOX (EUROPA PRESS)

Esa no fue la única provocación. Vox acudió a un mitin en la 'plaza roja' de Vallecas que levantó las primeras tensiones antes de la propia campaña y acabó con cargas policiales, 35 heridos y cuatro detenidos. Iglesias acusó a Abascal de saltarse el cordón policial, lo que pudo desencadenar todo. No fue la última vez que pasaron por Vallecas, ya que Santiago Abascal y Rocío Monasterio acudieron al partido del Rayo Vallecano coincidiendo con el partido ante el Albacete donde juega Zozulya (la temporada pasada fue suspendido este mismo encuentro en el descanso debido a los gritos desde la grada de "Zozulya puto nazi"). Asimismo, Monasterio confrontó en sendos debates electorales con Mónica García a la que aseguró que le tuvo que "explicar qué era el COVID" (recordemos que la candidata de Más Madrid es médico) y a los días le dijo que se quitase la "cara de amargada".

Las frases de Ayuso y los suyos

Ayuso recibe la medalla que le acababa de poner a Nacho Cano / Ballesteros (EFE)

Gabilondo tiende la mano a Iglesias

"Prefiero con Iglesias no, prefiero con este Iglesias no" (el 22 de marzo, preguntado con quién estaría dispuesto a gobernar)

"Querido Pablo, tenemos doce días para gobernar" (el 21 de abril)

Entre ambas frases hay un mes de diferencia. Cuando quedaban pocos minutos para que el primer debate electoral que se celebró, el de Telemadrid, acabase, el candidato socialista Ángel Gabilondo, lanzó el guante a Pablo Iglesias —para sorpresa de la izquierda— después de que durante gran parte de la campaña repitiese en varias ocasiones: "con este Iglesias no". El del PSOE ha sido el político más pacífico, ya lo dijo en su vídeo de presentación ("Algunos dicen que soy un soso, si es por sosegado puede que tengan razón") pero aún así no dudó en plantar cara a Vox pidiendo un cordón sanitario: "Necesitamos un Madrid en serio. Hago un llamamiento: paremos el Gobierno de Colón. Repito, paremos el Gobierno de Colón". Tampoco para contestar a Ayuso con su mensaje sobre las colas del hambre: "Lo que es una vergüenza es pensar que los seres humanos que están en una cola son unos mantenidos".