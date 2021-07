Núñez Seixas advierte contra la "disneylandización" de Meirás

Cuando han comenzado las visitas guiadas al Pazo de Meirás por primera vez gestionadas por una administración pública, el Ayuntamiento de Sada, el Consello da Cultura Galega ha elegido este municipio para organizar unas jornadas sobre los usos de los espacios relacionados con el franquismo en Galicia. El vicepresidente del Consello, el reputado historiador Xosé Manuel Núñez Seixas, defiende que contenga una exposición permanente sobre el lugar de Meirás dentro de la Dictadura.

Núñez Seixas, que coordina la comisión de expertos sobre el contenido que debe albergar el Pazo de Meirás, alerta de la necesidad de combinar espacio expositivo con la memoria de lo ocurrido en el franquismo. Intentarán alejarse de la "disneylandización".

Subraya que también hay en el pazo zonas arboladas para el esparcimiento que se deben poner en valor junto a espacios para el debate y la reflexión. Entiende como necesario que albergue un espacio sobre la figura de Emilia Pardo Bazán, pero cree que su contenido principal debe ser la reivindicación de la memoria democrática.

¿Pluralidad cultural en el fraquismo?

El historiador Xosé Manuel Núñez Seixas sostiene que no es exactamente correcta la idea de que la defensa de la pluralidad cultural y territorial de España era patrimonio del antifranquismo, sino que este concepto era defendido también por algunos sectores de la dictadura e incluso desde un partido de ideología fascista como la Falange.

En su ensayo 'Imperios e danzas: As Españas plurais do Franquismo', con el que obtuvo el Premio Ramón Piñeiro de Ensayo 2020, este catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela analiza la puesta en escena de las identidades subestatales, tanto regionales como locales, por parte del régimen franquista, con el amparo de una densa y rigurosa documentación.

En esta línea, explica que el folclore "es lo más conocido y lo más vistoso", y recuerda que a finales de los años 40 "Franco hacía salir a sus ministros del pazo de Meirás precedido de una banda de gaiteiros; lo que no sabemos es qué tocaban porque en la cinta de vídeo no se escucha la música".

Núñez Seixas explica que no sólo la izquierda se apuntó "a la eclosión de las reivindicaciones territoriales", sino que existía también una parte de las "élites franquistas" que practicaban una política cultural para fomentar la aportación de cada región al conjunto de la nación".

Detalla que iniciativas culturales de los galleguistas en los años 50 y 60 "no se entienden si no se tiene en cuenta que había personajes en el galleguismo que estaban conectados con el régimen franquista. No se entienden sin Filgueira Valverde, no se entienden sin Álvaro Cunqueiro, sin el marqués de Figueroa, o sin un tipo de camisa azul como José María Castroviejo Bolíbar", señala.