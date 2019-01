Andrea Levy considera que Cosidó tiene que asumir responsabilidades: "Las siglas están por encima de las personas"

La vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy, le ha enseñado la puerta de salida al portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó. Después de que haya salido a la luz que el PP usó supuestamente fondos reservados del Ministerio del Interior para quitar a Bárcenas pruebas que pudieran perjudicar al partido y de los polémicos mensajes de Cosidó sobre el control del Tribunal Supremo en la sombra, Levy se muestra rotunda: "Hace unos meses ya dije que sentía todo mi rechazo y repulsa, y que consideraba había que pedir perdón a nuestros votantes y al conjunto de la sociedad por esos comportamientos execrables que bajo las siglas de nuestro partido se hubiesen cometido. Si esos hechos que se están conociendo han sucedido, a mí me parecen del todo repugnantes y condenables y no pueden tener cabida bajo las siglas de nuestro partido".

Cuando Aimar Bretos le recuerda que el entonces director de la Policía, Ignacio Cosidó, es actualmente el portavoz en el Senado, la popular asegura que "cada uno tiene que asumir la responsabilidad de sus hechos y pensar que las siglas están por encima de las personas". Levy recuerda que la presunción de inocencia va por delante pero sigue mostrándose contundente: "Desde luego, a mí, las cosas que escucho y que leo no me gustan mucho y no creo que tengan cabida dentro del PP".

Levy no es tan clara cuando le preguntan sobre si irá como número dos en la lista de José Luis Martínez Almeida para la Alcaldía de Madrid."Yo le llamo alcalde Almeida. Me entiendo perfectamente con él y ha hecho una gran oposición a Carmena [...] pero no estamos en este momento hablando de listas", zanja, y simplemente añade que en Madrid se siente "muy cómoda y muy a gusto".

"No somos sólo agitación pasional para un momento o un eslogan"

Después de que Pablo Casado se haya convertido en el líder del PP y, sobre todo, de la irrupción de Ciudadanos y de Vox, los populares necesitan "rearmarse ideológicamente" para volver a cautivar a los votantes descontentos: "Por si alguna vez no fuimos claros y algún votante prefirió otra opción política es importante tener un partido político identificable", señala Andrea Levy en Hoy por Hoy. "Se va a ir demostrando que somos el partido que tiene claro su objetivo en el centro derecha y que no somos sólo agitación pasional para un momento o un eslogan", indica en clara alusión a Vox.

La vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular defiende que su partido se ha mantenido firme a las propuestas en materia de violencia de género de Vox: "Es una realidad, existe, hay unas muertes que hay que lamentar y hay que seguir luchando contra esa lacra. Cuando tuvimos una propuesta por escrito de ese partido para derogar la ley, no sólo lo rechazamos sino que dijimos que por ahí no íbamos a pasar. No nos vamos a mover ni un milímetro en esa defensa. Allá cada partido que defienda lo que quiera", sentencia.



En la convención de este fin de semana, concurrirán los tres últimos presidentes del partido: José María Aznar, Mariano Rajoy y Pablo Casado, estratégicamente programados a distintas horas para que no quede patente su enemistad: "Lo importante es que cada uno va a tener un papel destacado, como destacado ha sido el PP en la historia de España". Y aprovechapara lanzar un dardo a Podemos: "De lo que parten de lo que les une es el PP, no como a otros que parece que las siglas les desune". Y considera que precisamente lo que está ocurriendo en la formación morada pone de relieve los dos modelos tan distintos que presentan los dos partidos: "Venían a asaltar los cielos y se están asaltando entre ellos".