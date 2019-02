Los reclamos de los profesionales de atención primaria al MIR /

De la resignación a la indignación. Ese ha sido el proceso que los profesionales de atención primaria han sufrido durante 2018 y en el inicio de 2019, cuando han salido a protestar en varias Comunidades Autónomas. Este sábado 15.000 estudiantes se examinan del MIR, pero más de la mitad de ellos se quedará sin plaza para completar su formación. Los profesionales de atención primaria reclaman un mayor número de estas plazas, ya que en los centros de salud el déficit de personal sigue aumentando. Además, uno de cada cuatro médicos se jubilará en los próximos 10 años así que, para que el relevo generacional exista, los sanitarios piden un incremento en la inversión y una mejora en las condiciones que incentive a los jóvenes a cubrir estas plazas.

La eterna lucha entre los hospitales y centros de salud se recrudece. "En el resto de Europa el porcentaje de médicos de familia sobre el de médicos hospitalarios está igualado, un 50%. En nuestro país, la oferta formativa del MIR año tras año hace que no lleguemos ni al 25%", comenta el doctor Rafael Micó, secretario general de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria.

Este año hay 216 plazas de MIR más que el anterior pero solo 10 de estas son para pediatría, una de las áreas que más profesionales reclaman los centros de salud. "La situación de la pediatría en los centros está al borde de la extinción. Este año las plazas para estudiar pediatría son 433 y son, claramente insuficientes. Así no se va a mejorar el recambio generacional", relata Concha Sánchez, presidenta de la Asociación Española de Pediatría y Atención Primaria.

En los últimos años de 3.000 a 3.500 profesionales eligen marcharse al exterior. "Si formamos 7.000 personas pero se nos va el 50%, igual la solución no pasa solo por las plazas de MIR, sino por una planificación adecuada para redistribuir mejor a los profesionales" explica María Fernández, vicepresidenta de Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria.

Para que los estudiantes elijan el centro de salud, la formación debe comenzar en la universidad. Por eso, los sanitarios quieren aumentar el tiempo de rotación obligaría que los residentes pasan en estos centros: de los tres meses actuales a los seis, como mínimo. "¿Cómo puede ser que un chaval que está estudiando acabe siendo médico o cardiólogo y no sepa cómo funciona un centro de salud? Pues está pasando", explica Micó. Actualmente, la inversión hospitalaria es 4,6 veces mayor que en los centros de salud. Los sanitarios reclaman una mejora en las condiciones laborales, tanto en salarios como en horarios, para que los médicos se sientan atraídos por estas plazas.

El grave problema de la pediatría

Los centros de salud necesitan pediatras en toda España. En un informe elaborado por la Asociación Española de pediatría y atención primaria alertan que uno de cada cuatro pediatras tiene más de 60 años, por lo que dentro de diez quedarán vacantes todas esas plazas por jubilación.

A esto se suma las vacantes que están cubiertas ya por médicos que no son pediatras. Según este informe en todas las Comunidades Autónomas, con la excepción de La Rioja, existen plazas de pediatras ocupadas por otros especialistas, principalmente médicos de familia siendo Baleares la que mayor porcentaje tiene —un 48'97% de las plazas— seguida de Castilla-La Mancha, con un 41'38%, y Madrid con un 31'44%. Por esta razón algunas Comunidades, como Madrid han tomado medidas. Aquí los centros de salud han comenzado a cerrar a las 18:30 como parte de un plan que pretende hacer más atractivas para los profesionales las plazas de tarde, que son las más descubiertas. Pero los profesionales piden una planificación nacional que iguale las condiciones de los pediatras y los médicos en toda España para evitar también el trasvase de especialistas de unas Comunidades a otras.

Los estudiantes que se plantean

Un gran número de estudiantes MIR reconoce que eligen la especialidad motivados por sus preferencias, pero teniendo en cuenta las condiciones laborales que les esperan. "Entras en la carrera pensando que quieres ser médico, salvar vidas, dedicarte a los demás de lleno y cuando terminas medicina has pasado por un montón de especialidades, has rotado por el hospital, por un montón de servicios, te das cuenta de la realidad y piensas un poco en ti.", reconoce Ester García.

Ella asegura que pediatría está entre las especialidades que quiere elegir , pero no se plantea ejercer en un centro de salud: "Sinceramente yo roté en pediatría en un centro de la salud durante la carrera y acabé bastante disgustada. Estuve en un centro en el que el otro pediatra estaba de baja por paternidad y coincidió que en la misma zona también había otro pediatra de baja y él estaba abarcando muchísimos pacientes que no le correspondían teniendo el mismo tiempo y las mismas horas. Al final acabas echando más horas de lo que te corresponde y terminas saturado, quemado, no le das el mismo trato a los pacientes...", explica García.

Trabajar en el extranjero es otra opción que muchos contemplan. "A la larga, claro que me lo planteo. En países vecinos, por ejmplo en Portugal, se cobra hasta tres veces más que en España, se vive muchísimo mejor y la calidad de vida es mejor porque aquí trabajamos más y cobramos un sueldo basante bajo", comenta Eleuteria Sánchez.