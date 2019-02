María Elba: cocinera a pesar de lo que su padre quería

Maria Elba tenía tan claro que quería dedicarse a la cocina que, con solo 10 años, empezó a preparar dulces que luego vendía por el barrio. Elba habla con orgullo de la pasión que los peruanos sienten por su gastronomía, pero ella se topó con un obstáculo difícil de salvar: "Mi padre me dijo que ninguna hija suya iba a ser cocinera", explica en la entrevista concedida a Play Gastro Lalalá.

Pero la vocación se acabó imponiendo y, después de viajar por todo el mundo en busca de nuevos platos y productos, Elba acabó montando, primero, su propio restaurante y, posteriormente, la empresa Limo Catering, con la que ofrece coian no solo peruana, además de clases de cocina y talleres infantiles.

Pero, aun teniendo su propio negocio, le han preguntado varias veces por su jefe. Una pregunta discriminatoria que, para bien o para mal, a elba no le pillaba por sorpresa. "Te pongo tres ejemplos", cuenta. "Al graduarse, mi padre le compró un coche a mi hermano, pero a mí no. Y a él le daba propina para que invitara a las chicas, pero a mí no porque me iban a invitar. Y luego me dijo: '¿Por qué vas a ir a la universidad? ¡Cásate!'. Todo eso me ha convertido en la persona que soy y nunca permito que nadie me trate como menos", explica.

Elba reivindica la comida chifa y el pollo asado como dos grandes iconos de la cocina peruana eclipsados por el cebiche. "Es como si en todos los restaurantes españoles del mundo solo dieran paella", cuenta. "Además yo no puedo comer cualquier cebiche. Tiene que estar recién hecho, con buen limón, buena lima... Si lleva tomate, no puede ser cebiche peruano. Y cuando te dan ese cebiche que han dejado marinando durante cinco horas, que ya es un boquerón en vinagre.. ¡Un cebiche se tiene que hacer en el momento!".

Elba, que se declara enamorada del chaufa [una especie de arroz tres delicias, pero con pato asado], asegura que en España hay muy buenos restaurantes peruanos: "Dicen que hay más de 150 solo en Madrid. Piscomar, Ronda 14, Tiradito, Cilindro... Cuando quiero comer pollo a la brasa, voy a Capón, que es del chef de Piscomar, o al de un paraguayo casado con una peruana, Carrito Churrúa, que está en la calle Alcalá, pasado las Ventas. Y si quiero comer chifa, voy al Boromari de Leganés".

Al preguntarle por la escasez de cocineras mediáticas en Perú, Elba asegura que "hay cocineras muy buenas en Perú", pero que la vida no les deja. "Quisieras repartir ciertas responsabilidades y que tu esposo las asumiera igual, pero [...] venimos de países muy machistas. Nosotros vamos cambiando pero yo tengo casi 50 años y hemos sido criados de otra manera", lamenta. Por eso, en su opinión, lo fundamental es transmitir esos valores a la próxima generación.