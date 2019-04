Diez canciones para 'desmelenarse' esta primavera

La llegada de la primavera es un momento complicado porque nos obliga a elegir. Con las discográficas poniendo toda la carne en el asador, ¿con qué disco nos casamos en modo repeat? Y con tanto grupazo en el cartel de los festivales, ¿qué abono nos compramos? Nosotros ya hemos tomado nuestras decisiones, así que escuchar nuestra lista del mes de abril quizá pueda ayudarte, pero si disfrutas complicándote la vida con canciones, suscríbete a Chinchetas 2019 y repasa nuestra selección de las mejores canciones de lo que va de año.

Saving star (DORA)

Dora tiene por delante un futuro prometedor. Con tan solo 14 años publica su primera canción pero lleva escribiendo letras desde que tenía 12 y cantando, prácticamente desde que aprendió a hablar. A través de su canal de YouTube lleva tiempo compartiendo versiones de temas. El vídeo de ella cantando junto a su madre, Bimba Bosé, poco antes de que ésta falleciera, es un momento íntimo que agradecemos que compartieran. En él mostraba sus cualidades vocales y su dominio del piano en un registro en el que se siente cómoda pero para su estreno ha apostado por la electrónica. Para ello se ha puesto en manos de los mejores: el productor Pional (John Talabot, The XX, Empress Of, The Rapture) y el ingeniero Maddox MADDMIX Chhim (Justin Bieber, Beyoncé, Chris Brown), que se ha encargado de las mezclas. El videoclip lo dirige su propio padre, Diego Postigo, y recoge imágenes de Dora componiendo en su cuarto. Estamos deseando escuchar el resto de canciones de su primer disco.

Turn The Light (Karen O & Danger Mouse)

Con el fichaje del productor Danger Mouse (The Black Keys, Adele), la vocalista de Yeah Yeah Yeahs ha logrado hacerse con un socio de lujo para dar forma a segundo disco en solitario, Lux Prima. Pero más allá de los nombres, el resultado es interesante porque, sin olvidarse del todo del art rock de su banda madre, Karen O ha conseguido aproximarse a terrenos más oscuros y setenteros. El disco también atraviesa paisajes que se acercan a Cat Power, pero Turn The Light es una especie de balada disco muy en la órbita de Parcels, Metronomy o Morcheeba.

Begin Again (Ramón Mirabet)

Ramón Mirabet ganaba 500 euros al día tocando una hora en Montmartre y con el dinero que ahorró durante esa etapa grabó su primer disco en 2013. Ahora presenta su tercer álbum, que tiene un título muy revelador: Begin Again (Empezar de nuevo). En la canción que lleva ese título se ve claramente donde está el cambio: ese toque electrónico en sus temas nos ha sorprendido y nos gusta.

Feet (Fat White Familiy)

El tercer disco de los londinenses Fat White Family va a ser también el primero que publiquen tras haber formado parte de la banda sonora de Trainspotting 2, así que, pese a no haber sonado demasiado en España, ya compiten en la Premier League de la música británica junto a Young Fathers, Wolf Alice, Alt-J, Django Django, VANT, Superorganism o IDLES. Feet recuerda a Chemical Brothers, a The Horrors, a LCD Sooundsystem y, sobre todo, a los Arcade Fire de Reflektor. Una combinación 100 % ganadora de la que Roisin Murphy (Moloko), lleva tiempo hablando maravillas...

El Final del Amor Eterno (La Casa Azul)

Hasta ocho años de “cruel” espera hemos tenido que sufrir para una nueva publicación de La Casa Azul. Pese a que Guille Milkyway ha ido soltando pequeñas píldoras durante estos años, no ha sido hasta marzo de este curso cuando ha desvelado La Gran Esfera donde estaba bien guardada esta absorbente y sentimental canción —con un sonido perfectamente reconocible marca de la casa (azul)— que muestra un punto de inflexión en la banda catalana. El Final del Amor Eterno es el principio de una nueva era, ¡y vaya era que se viene!

Guarda bien (Feroe)

Cuando descubrimos a los leoneses The Bright nos pareció incomprensible que una banda tan talentosa hubiese pasado tan desapercibida, pero la vocalista Myriam Gutiérrez ha querido darnos (y darse a sí misma) una segunda oportunidad, alejándose del folk y abrazando el pop electrónico. En su primer concierto —en León, hace seis meses— teloneó a Viva Suecia (con quienes comparte inspiración nórdica), una experiencia que, además, le dejó con ganas de más: "Volví a sentir muchas cosas que hacía tiempo no sentía. Algo así como ... cuando vuelves a enamorarte", publicó en en su Facebook. Ahora, después de haber escuchado su segunda canción, Guarda bien, somos nosotros los que estamos deseando escuchar más. Si os pasa lo mismo, en Radio León estrenó otro tema: Eclipse.

Ya no me importa (Melenas)

Ya no me importa si tú me quieres es el nuevo trabajo de esta banda formada por Oihana, Leire, María y Lauri, un EP con dos temas al puro estilo de los singles de los años sesenta. El primero (el que destacamos en Fuego y Chinchetas) tiene un sonido gamberro con teclados desafiantes que se entremezclan con el mensaje liberalizador del grupo femenino con base en Pamplona. Ojito a Melenas, que han despegado muy fuerte.

A las puertas (Luis Albert Segura)

Luis Albert Segura ha decidido darse un descanso de su banda, L.A., y presentarse más transparente que nunca. Para lograrlo, ha necesitado hacer dos cambios fundamentales: pasarse al castellano y encerrarse durante muuuuuuchas horas en el estudio que se ha construido en su casa de Mallorca. Ha disfrutado mucho del proceso y se nota en el resultado. Ya nos imaginamos coreando esta canción en el Sonorama.

Fuera de Lugar (Little Jesus & Girl Ultra)

En un nuevo capitulo de nuevos géneros de música encontramos el tropipop de Little Jesus. La banda mexicana es un claro ejemplo del desembarco que está realizando el indie latinoamericano en nuestro país. Lo iniciaron, hace años, Él Mató a un Policía Motorizado o Javiera Mena, y ahora lo están continuando bandas como Las Ligas Menores, Bestia Bebé o 107 Faunos. Little Jesus une fuerzas con Girl Ultra para este Fuera de Lugar donde aparece una pachanga futbolera, una abducción extraterrestre y la característica noche que tiene Ciudad de México.

Fes-ho ara (Espaldamaceta)

Alerta, ¡temazo! Juan José González, aka Espaldamaceta, nos conquistó en 2008 con Madera y poca luz, un álbum repleto de canciones preciosistas que este maestro de Tarragona interpretaba con guitarra acústica y voz(arrón). Pero ha llovido mucho, desde entonces, y con su sexto disco asegura estar Millor que mai (mejor que nunca). Fes-ho ara (hazlo ahora) es como ese empujoncito que todos necesitamos alguna vez en la vida. Un mantra adictivo que nos anima a superar miedos y complejos para hacer lo que nos pide el cuerpo.