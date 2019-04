"¿Por qué mi hijo tuvo que morir solo y yo no le pude coger la mano?" /

Escucha el tramo completo sobre eutanasia en 'Hora 25':

Han pasado ya 21 años desde la muerte de Ramón Sampedro, primer español en solicitar la muerte digna, pero la regulación de la eutanasia sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes de España. Las encuestas apuntan a un apoyo masivo de los ciudadanos a la regulación de la muerte digna, pero ni los partidos ni los sucesivos gobiernos han sido capaces o han querido normalizar esta realidad.

Este jueves ha trascendido el último ejemplo del dolor que provoca esta situación en pacientes y familiares. En Madrid permanece detenido un hombre que ayudó este miércoles a morir a su mujer, que estaba enferma terminal debido a una esclerosis múltiple. Mediaset ha publicado este jueves el vídeo en el que Ángel Hernández ayuda a morir a su mujer, María José Carrasco, enferma desde hace treinta años.

"Cuanto antes mejor", se la escucha decir a María José. Este vídeo se grabó el martes y 24 horas después Ángel grababa el desenlace. El marido de María José Carrasco permanece detenido desde el miércoles. El artículo 143 del Código Penal castiga con entre dos y diez años de prisión la inducción o la cooperación al suicidio aunque se prevé una rebaja si hay petición expresa de la víctima y padece una enfermedad grave, pero sigue tipificado como delito. Entre la muerte de María José Carrasco y la de Ramón Sampedro hay decenas de casos más. Uno de ellos es el de Iván.

"Esta enfermedad llega de pronto, te agarra por los huevos y día a día se lleva un poco de tí. A estas alturas física y mentalmente soy casi una lechuga, pero moral y anímicamente... Ya hace más de un año que me diagnosticaron ELA. Y ese día morí. Morí de muchas maneras. Murieron mis objetivos personales, profesionales, mis ambiciones, mi sexualidad, mi independencia y por último mi dignidad. Por lo que viene ahora. Para mí es peor que la muerte, es tal sufrimiento que no tengo intención de pasar por ello. Los cuidados paliativos que me dan son una cantidad de fármacos opiáceos que no calmaran mi sufrimiento. Solo me irán dejando lerdo, atontado, adormecido, sin poder articular palabras inteligibles y sin ninguna garantía de cuánto sufrimiento tendré que aguantar hasta llegar al final. La lucha por morir con dignidad me está produciendo más sufrimiento y me está matando más rápido que la enfermedad, cuando en estos momentos de mi vida debería estar tranquilo. Ya tengo suficiente con la ELA y su sentencia de muerte. Yo no quiero morir, pero tampoco quiero vivir así". Esto es lo que escribió Iván antes de morir con 43 años.

Carmen Barahona es la madre de Iván, y ha estado en 'Hora 25'.

¿Hace cuánto murió Iván?

Iván murió hace 16 meses. El 30 de noviembre.

Él eligió morir después de que le diagnosticaran la enfermedad por las razones que acabamos de escuchar en su carta. ¿Cómo lo afronta la familia? ¿Cómo lo afronta una madre?

Es una decisión que por supuesto tomo él, pero es algo que hemos tenido claro siempre en casa. Tú puedes estar enfermo, pero no es necesario llegar a un sufrimiento. Él, en el momento en que le diagnosticaron decidió que no quería llegar hasta un final así y siempre se le apoyó en todas las decisiones que quiso tomar.

Desde el principio lo entendisteis.

Sí. Soy una gran defensora del derecho a morir dignamente. Cuando a él se le diagnosticó la enfermedad, el mismo día que salimos del médico, ya se habló de este tema.

Él no quiso dejar pasar el tiempo.

Es que el tiempo iba pasando y con este tipo de enfermedades cada día que dejas pasar pierdes un poquito más de ti. Y lo peor es que lo que has perdido hoy ya no volverás a recuperarlo mañana o dentro de unos meses o porque hagas rehabilitación. Lo que has perdido no volverá. Mañana será un poquito más, al siguiente un poquito más. No hay esperanza. Cada día te vas apagando muy poco a poco. Cada persona tiene un grado de sufrimiento al que puede llegar y al que considera que su dignidad le permite. Y por eso Iván decidió que no.

¿Cómo lo eligió?

El intentó buscar por todos los medios una solución. En España y fuera. Pero no la había. La única solución era esta. El problema más grande era que el tenía que estar solo para hacerlo y eso es muy triste. Es horroroso. Quiero darle un abrazo muy grande, muy grande, a Ángel. Le ha demostrado su mujer el mayor grado de amor que se le puede demostrar a alguien. Me tiene todo el día encogida que esté en esta situación. Mi hijo decidió irse solo y eso es lo más duro que te puedes llevar, pero sino yo estaría en la misma situación que Ángel.

Él decidió morir, quitarse la vida, y tu te tuviste que ir de casa.

Eso no es así. No diría quitarse la vida. Las personas no se quitan la vida. Mi hijo quería vivir. Como me imagino que esta mujer también quería vivir. Mi hijo quería vivir, pero no quería vivir en esas condiciones. Es muy diferente, esa es la diferencia que deben conocer los políticos o la sociedad cuando dicen que no entienden que luchemos por una ley de la eutanasia. Morir vamos a morir todos. Unos sufriremos más y otros menos. De hecho hay una frase cuando se muere alguien y te dicen 'qué pena pero qué bien, no ha sufrido. Pero... ¿por qué hay que sufrir? Dado que vas a morir, por qué hay que sufrir. No hay que confundir el 'se suicidó' con el 'no podía vivir con el dolor que le provoca una enfermedad'. Tu no eliges la enfermedad que quieres, ella te viene y la tienes que aceptar. Coges la que te viene e intentas llevarla con la máxima dignidad que te permite la vida.

El día que murió me dices que estaba solo. Te fuiste sabiendo que iba a morir.

El quiso vivir solo hasta el último momento. Nos estuvimos despidiendo como unos tres meses. Hubo tres meses que buscábamos el día. No es fácil, que nadie se siente que es fácil. Que los que no están a favor de la eutanasia no piensen que es fácil Él no quería morir. Hay que insistir en esto. Él no se suicida, él quería vivir, por eso buscar el día y la hora es muy difícil. Buscamos el día durante tres meses y siempre había algún objetivo a la semana siguiente hasta que en un momento dices 'si no llega hoy pierdo el tren' e implico a otras personas.

Las leyes de este país dicen que esta persona va a ir a la cárcel, como le ha pasado a Ángel, y no me parece bien. No me parece bien que mi hijo tuviese que morir solo y no me parece bien que Ángel esté detenido. Todos nacemos y todos vamos a morir. Me gustaría que alguien dijese si le gustaría morir con sufrimiento. Si todos queremos una muerte rápida... ¿Por qué Ángel está en la cárcel y por qué mi hijo murió solo y yo no le pude coger la mano? Sean del partido, la convicción o las ideas religiosas que sean. Nos morimos todos, porque todos hemos tenido la suerte de nacer un día.

Yo, visto lo que he tenido que vivir, soy socia de la asociación al derecho a la muerte digna y en estos momentos, ante el temor y el horror que me provocaron aquellos tres meses de angustia, ahora también soy socia de 'Dignitas' en Suiza. Para vivir en paz necesito saber que mi muerte será digna y las leyes de mi país no me ofrecen la garantía de que según la enfermedad que yo tenga pueda tomar la decisión de morir. Como tendría que hacerlo como lo hizo mi hijo y a mí me aterra estar sola, me he hecho socia de 'Dignitas'. Quiero ser libre el día que tome la decisión de morir y no me gustaría estar sola, como tuvo que hacer mi hijo.