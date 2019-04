No sé cuánto de valientes son ustedes, pero permítanme decirles que me gusta pensar que yo lo soy.

Fui educada para asumir que solo yo podré salir del pozo más hondo en el que esté. Necesitaré ayuda casi siempre, intentaré encontrarla cada vez que la necesite. Soportaré estoicamente el proceso de aprendizaje y agradeceré a mis docentes que hayan invertido tiempo en mí. Pero no me jodan con enseñarme a disfrutar ni tengan lal osadía de presuponer que lo que me cuentan es exactamente lo mismo que me va a pasar a mí.

Hay tíos capaces de explicarme cómo es esto de correrse. Que conocen tanto mi cuerpo, que saben dónde tocar, cómo tocarme y durante cuánto tiempo. Te lo explican y, cuando les dices que así a ti, no te funciona, son capaces de decirte incluso lo que pasa por tu cabeza que impide o favorece que te corras. ¿No conocen tíos de estos que te cuentan, como Freud, cómo te corres?

¡Qué suerte tienen de no haberse cruzado con ninguno de estos!

Como a todo se aprende, al principio me las comía como me las daban. Igual que a los ventipocos me acosté con más de uno porque se puso pesado, ahora que estoy más cerca de los cincuenta y que, discúlpenme, pero he follado todo lo que me ha apetecido, no estoy dispuesta a que sea un tío el que me explique cómo es un orgasmo para una mujer. Entiendo que pregunten. Que quieran aprender. Que indaguen y exploren hasta sacar sus propias conclusiones. Que me lo cuenten y juntos distingamos todas las maneras que puedo correrme.

Hasta para hablar del placer que pueda yo reportarles a los demás, lo mejor que puedo hacer es preguntar y aprender. Y yo haré lo propio con ustedes, señores.

Cuéntenme cómo les gusta (que se la chupe).

Qué menos que dejarnos el tiempo suficiente para que nos deseemos el uno al otro. Si no, no descartes que me ría en tu cara.

Y eso, en pelotas, hace feo.