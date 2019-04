Los estrenos de cine y las novedades de series en 'El Cine en la SER':

El principio del fin de ' Juego de Tronos ': de 02:00 a 30:00 minutos

': de 02:00 a 30:00 minutos Los estrenos de cine más destacados: de 31:00 a 55:00 minutos

Después de siete temporadas temporadas llega el final de Juego de Tronos, una de las serie clave ya en la historia de la televisión. No es exageración, esta ficción de HBO sobre la toma del poder ha generado muchas lecturas, teorías políticas aquí en nuestro país, feminismo, un fenómeno fan que no ha languidecido en estos años y industria también, ya que se ha dejado en España, donde ha rodado varias temporadas, un dinero importante. A partir de este domingo de madrugada empezaremos a conocer quién llega (o no) al trono de hierro, a la vez que sufrimos la enésima campaña electoral. En cine, se estrena 'After, aquí empieza todo', nueva saga romántica adolescente. También hay comedia española con Lo dejo cuando quiera con Ernesto Sevilla, Carlos Santos y David Verdaguer, y cine de autor, como la nueva película del francés Olivier Assayas, Dobles vidas.

Dobles vidas (Olivier Assayas)

La película de la semana es una propuesta independiente, la última cinta de Olivier Assayas, el director de Carlos, Sils María o Personal Shopper. Se titula 'Dobles vidas' y retrata la crisis de un editor parisino y uno de sus escritores en pleno auge del libro electrónico. Es el relato de una generación, burguesa que lo baña todo en vino, que tiene que adaptarse a regañadientes a un nuevo mundo y debate sobre el futuro de la cultura en la era digital. Guillaume Canet y Juliette Binoche son los protagonistas de esta película que pasó por el pasado Festival de Venecia

DOBLE VIDAS Duración 107 minutos Dirección Olivier Assayas Guión Olivier Assayas Reparto Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent Macaigne, Pascal Greggory, Laurent Poitrenaux.

Un nuevo fenómeno adolescente salta de los libros a la pantalla con vocación taquillera. Es 'After, aquí empieza todo', la adaptación de las novelas de la escritora Anna Todd, que dice que se basó en su obsesión lasciva con los One Direction para crear esta historia de amor romántico tradicional (y tóxico), en la que una chica indefensa e inocente se enamora de un malote con tatuajes. La joven actriz Josephine Langford y Hero Fiennes, sobrino de los actores británicos Ralph y Joseph Fiennes, son los protagonistas

AFTER, AQUÍ EMPIEZA TODO Duración 105 minutos Dirección Jenny Gage Guión Susan McMartin Reparto Josephine Langford, Hero Fiennes-Tiffin

'Lo dejo cuando quiera' (Carlos Therón)

Otro fenómeno es la cantidad de comedias españolas que se estrenan. Esta semana le toca a Lo dejo cuando quiera, una película que produce Telecinco, que dirige Carlos Therón, director de Es por tu bien o Fuga de cerebros, y escribe el dúo de guionistas formado por Cristóbal Garrido y Adolfo Valor. Es una comedia de humor bestia y gamberro con Carlos Santos, David Verdaguer y Ernesto Sevilla, en el papel de unos profesores universitarios parados y precarios que se dan cuenta de que el único futuro para un intelectual en España es vender droga. Junto a ellos están Miren Ibarguren, Cristina Castaño, Amaia Salamanca y Ernesto Alterio.

LO DEJO CUANDO QUIERA Duración 98 minutos Dirección Carlos Therón Guión Cristóbal Garrido, Adolfo Valor Reparto David Verdaguer, Ernesto Sevilla, Carlos Santos, Cristina Castaño, Miren Ibarguren, Amaia Salamanca, Ernesto Alterio

Una película que se estrena directamente en Netflix para poner a muchos millenials frente al espejo. Una bofetada generacional dirigida por Jota Linares con María Pedraza, Jaime Lorente, Pol Monen y Andrea Ros. Fue obra de teatro y ahora se convierte en cinta, la historia de cuatro amigos que comparten piso en su época universitaria pero que en la noche de su despedida se tienen que enfrentar a la madurez y saldar cuentas pendientes.

¿A QUIÉN TE LLEVARÍAS A UNA ISLA DESIERTA? Duración 93 minuntos Dirección Jota Linares Guión Jota Linares y Paco Anaya Reparto Pol Monen, Jaime Lorente, Andrea Ros, María Pedraza

'El día que vendrá' (James Kent)

Un dramón romántico con Keira Knightley, Jason Clarke y Alexander Skarsgard. Más bien en un trío amoroso ambientado en la Alemania de posguerra de 1946. Es la historia de una mujer, llena de odio y sin espíritu reconciliador, que aterriza en Hamburgo para reencontrrase con su marido, un coronel británico encargado de reconstruir la ciudad, pero que se enamora de un viudo alemán

EL DÍA QUE VENDRÁ Duración 108 minutos Dirección James Kent Guión Joe Shrapnel, Anna Waterhouse Reparto Keira Knightley, Jason Clarke, Alexander Skarsgård, Jack Laskey.

'La profesora del parvulario' (Sara Colangelo)

Adaptación de una película israelí que la directora Sara Colangelo llevó a Sundance con una mirada feminista. La historia se ha trasladado a Nueva York, con Maggie Gyllenhaal como la profesora abnegada y con aspiraciones artísticas que vuelca todo su empeño en triunfar en un niño prodigio, que escribe poemas. Una historia íntima que acaba en un thriller de suspense.

LA PROFESORA DEL PARVULARIO Duración 96 minutos Dirección Sara Colangelo Guión Sara Colangelo Reparto Maggie Gyllenhaal, Parker Sevak, Rosa Salazar, Anna Barynishikov

'El hijo del acordeonista' (Fernando Bernués)

El director teatral adapta a la gran pantalla la historia que llevó a las tablas. Basada en la obra de Bernardo Atxaga, Bernués profundiza en la relación personal de dos amigos con heridas y herencias del pasado. El silencio metafórico que marca a Euskadi llega a su fin, hay que poner sobre la mesa las rencillas y enfrentar el pasado. Un relato emocionante que abarca varias décadas clave de la historia del País Vasco.

EL HIJO DEL ACORDEONISTA Duración 95 minutos Dirección Fernando Bernués Guión Patxo Tellería (basado en el libro de Bernardo Atxaga) Reparto Eneko Sagardoy, Frida Palsson, Xabier Perurena, Joseba Apaolaza, Miren Arrieta

Ushijima nos presenta esta historia a través de un encuentro fortuito: por casualidad, el chico encuentra un cuaderno en el hospital. Cuando lo abre, descubre que se titula 'Convivencia con la enfermedad', y que corresponde a una compañera de su instituto. A pesar de que hará como que no le importa nada, terminará siendo uno de los pilares fundamentales en la vida de Sakura. Ella, una joven de diecisiete años que no quiere que nadie se entere de su enfermedad de páncreas, confía en una leyenda que dice que, si un enfermo se come el órgano de otra persona sana, ésta se cura.

QUIERO COMERME TU PÁNCREAS Duración 108 minutos Dirección Shin´ichirô Ushijima Guión Shin´ichirô Ushijima, Yoru Sumino, Erica Mendez. Reparto Mahiro Takasugi, Lynn , Yukiyo Fujii, Yuma Uchida, Jun Fukushima, Robbie Daymond, Dorah Fine