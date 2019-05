"Nos han dicho que somos un invento gay. Hay comentarios 'haters' supergraciosos"

La última joya de la factoría Elefant Records está formada por tres millenials —Paola Rivero, Alicia Ros y María Talaverano— que se hacen llamar Cariño y a las que, en realidad, les encanta hablar de amor. Sus melodías recuerdan al indie noventero de Los Fresones Rebeldes o Nosoträsh, pero también reivindican a bandas como Tronco, La Casa Azul o Joe Crepúsculo.

Las canciones de su primer miniálbum, Movidas, se han colado en muchas listas de lo mejor del año, pero su tema más exitoso (número 14 en la lista anual de Fuego y Chinchetas) ha sido una divertida versión del Llorando en la limo de C. Tangana y Alizzz en la que proclaman que "¡Dios bendiga el tontipop!" (en lugar del reggaetón).

Este sábado tocan en el Festival Tomavistas, donde comparten cartel con Beach House, Cigarettes After Sex o Deerhunter, pero también con grupos locales que, como ellas, están renovando la escena alternativa con muchas guitarras y pocos complejos: Carolina Durante, Hinds, Las Odio, Cala Vento... Lo hacen, además, con el aliciente de presentar su nuevo single, La Bajona. María Talaverano (voz y teclados) ha respondido algunas preguntas al respecto.

¿Qué tal vuestras 'Movidas'? ¿2019 está siendo un año bajonero?

¡Muy bien! Ha sido muy loco porque todo el rato estamos ganando cosas y no hemos tenido ni tiempo de reflexionar. Nos ha cambiado la vida, realmente. 2019 está siendo un año muy guay. Todo tienen una cara feílla y, en este caso, es que viajamos mucho y estamos lejos de nuestra familia. Pero queremos seguir así porque estamos aprendiendo mucho y conociendo a muchos de nuestros ídolos.

¿Este es vuestro primer Tomavistas?

Yo fui de público a un concierto gratuito que organziaban el domingo, no sé si en la primera o la segunda edición. Pero recuerdo que el año pasado estaba con Alicia en una terraza y rdjimos: 'Joder, ojalá pudiéramos pagarnos la entrada del Tomavistas'. Y ya ves, este año tocamos.

Os han programado a las 13.20. ¿Os mola tocar antes de la hora de comer?

¡Sí! ¿Por qué no? Lo malo es que, si nos da el sol de cara, después del bolo estamos como con insolación y nos ponemos loquísimas. Ya nos han hecho alguna entrevista... ¡y es un desastre! El otro problema que solemos tener es que a Paula se le suele romper la guitarra...

En Fuego y Chinchetas hemos analizado el machismo de los carteles de unos cuantos festivales. En vuestra opinión, ¿estamos cerca de la igualdad real?

Aún no estamos cerca, pero no porque no surjan iniciativas, que están surgiendo y nos están beneficiando, pero seguimos viviendo situaciones machistas. Sin ir más lejos, el otro día un guitarrista bastante importante —no voy a dar nombres— nos decía: 'Me voy a quedar con la pelirroja o con la morena'... Y nosotras le respondimos que con ninguna, que no queríamos nada con él, pero es que a mí no se me ocurriría decirle eso a un hombre. Siempre hay que demostrar mucho más por ser mujer. Y falta mucho, pero estamos luchando.

Esta semana hay que preguntarlo: ¿qué opináis del final de Juego de Tronos?

Yo no lo veo, así que me parece genial que se haya acabado ya...

Mucha gente cree que vuestra Llorando en la limo es mejor que la original. ¿Cómo surgió la idea de versionar la canción?

Es una canción que cantábamos de coña en los ensayos, igual que la de 'Cuando me miras'. Pero un día, estando en casa de Paola, que era mi vecina, me puse a cantarla, salió una cosa guay, la ensayamos y dijmos: '¡Vamos tocarla!'. La verdad es que ha sido importante, sí.

¿Habéis recibido feed-back por parte de C. Tangana o Alizzz?

Sí, nos dieron permiso para sacarla. Llegó justo el día que iba a sonar en Radio 3 y la pensábamos sacar igualmente. Pero mejor con su permiso, claro. C. Tangana nos comentó una foto y le conocimos hace poco. Alizzz lo puso en su Twitter y en YouTube dijo que era mejor que la original. ¡Eso fue muy bueno!

Hace un par de años pensábamos que la música urbana era el nuevo pop, pero escuchando vuestro debut o el de Carolina Durante ya no sabemos qué pensar...

En mi opinión, la música urbana va a seguir siendo el nuevo pop porque es un mercado muy grande, pero también a mucha gente le gusta Juan Magán, por ejemplo. Nosotras mismas estamos metiendo un toque urbano muy ligero en los nuevos temas. Ya lo veréis... Pero la escena pop de guitarras no está muerta, para nada. Y el nuevo disco de la Albany tiene un tema con bastante guitarra en plan 'lo-fi' y mola mucho. Se puede hacer una mezcla de todo. Nosotras escuchamos de todo y nos dejamos influir por todo.

Hay toda una generación que asocia vuestro sonido al de Los Fresones Rebeldes. ¿Vosotras también? ¿Al amanecer representa algo especial para vosotras?

La verdad es que no fue intencionado. Simplemente acabamos sonando así en el estudio de Martín Spangle. Pero sí, puede ser. Gracias a eso llegamos a un público más mayor que nos dice que le hacemos sentir joven. Y para el público más joven, en cambio, es algo nuevo. 'Al amanecer' me gusta, pero mi preferida es 'Medio drogados'.

¿En serio os han acusado de homofobia por Bisexual? Os entraría la risa, supongo...

Hay comentarios 'haters' supergraciosos. Me gustaría contestar a algunos de risa. Nos entró bastante la risa. Hoy nos ha dicho un chaval que somos un invento gay. Que no tiene pruebas, pero tampoco dudas [risas]. Alicia es hetero, pero Paola y yo, no. Paola tiene novia y yo, muchas novias...