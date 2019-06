Alberto Moreno: "He estado todo el día llorando hasta que he llegado al estadio"

Alberto Moreno se ha proclamado campeón de la Champions League este sábado en su último partido -aunque no ha tenido minutos- como jugador del Liverpool.

"Aún no sé a dónde iré ni país si quiera, a día de hoy no sé nada. ¿Qué quiero? Después de estar cinco años en Inglaterra, volver a España, estar en mi tierra cerca de mi familia… estar ahí lejos es muy complicado", ha asegurado tras el partido.

Sin embargo, este día tan especial ha sido uno de los más tristes para él por el fallecimiento de su íntimo amigo José Antonio Reyes: "Lo he pasado muy mal, todo el día llorando hasta que he llegado al estadio. He pasado muchos momentos con José, muchas risas, el año y medio, dos años que estuve en el primer equipo del Sevilla estaba todo el día con él y con Vitolo".

"Ahora me viene esta recompensa de la Champions y solo decirle que allá donde esté esta Champions es para él. Aún cuando habíamos ganado solo podía pensar en él, no sé por qué, pero solo pensaba en él y se me venían las lágrimas a los ojos y no podía contenerlos (...) Allá donde esté quiero decirle que le quiero, que ahora mismo no me lo creo aún, es un momento complicado, solo decirle que allá donde esté si me está viendo que le quiero mucho, que he aprendido mucho de él, que es una persona increíble y que siempre le voy a tener en mi corazón", ha añadido.

Por último, se ha sentido agradecido: “Todos los compañeros me han apoyado mucho y Klopp también. Me ha cogido en la merienda y me ha dado el pésame y me ha dicho que estuviera bien, que teníamos una final por delante. Yo con la cabeza le decía que sí, pero en mi cabeza solo pensaba en José”.