El elenco de 'American Pie' se reencuentra tras 20 años: así han cambiado

El 9 de julio de 1999, los hermanos Paul y Chris Weitz estrenaban American Pie. Una película, centrada en el pacto de un grupo de amigos durante su último año de instituto, que se convertiría en el inicio de una de las sagas más prolíferas del siglo XXI. Todo ello gracias, en gran medida, a su buena acogida en taquilla, donde obtuvo más de 235 millones tras hacer una inversión previa de apenas 11.

A partir de entonces se estrenarían siete películas más. Desde la secuela directa de American Pie hasta American Pie: El reencuentro, en la que los alumnos y alumnas del instituto East Great Fall vuelven a reunirse trece años después de graduarse. Siete años después de esta cinta, que hizo una recaudación similar a la de la primera entrega, el elenco ha vuelto a juntarse.

El elenco se reencuentra 20 años después

En esta ocasión, para celebrar el 20 aniversario del estreno de la película. A través de las redes sociales, la actriz Alyson Hannigan (Michelle Flaherty en la saga) ha compartido una fotografía en la que podemos ver a algunos de los rostros más significativos de la misma. Desde Jason Biggs, quien interpretó a Jim en cuatro películas, hasta Seann William Scott, el legendario Stifler.

También otros como Tara Reid, Chris Klein, Natasha Lyonne, Eddie Kaye Thomas, quienes interpretaron a Vicky, Oz, Jessica y Finch, respectivamente. Un selfi en el que faltan algunos actores y actrices tan importantes como Thomas Ian Nicholas, Kevin en la ficción estadounidense, y Mena Suvari (Heather). Tras estos 20 años, la trayectoria del elenco ha sido muy variada.

Así han cambiado

Mientras que algunos como Alyson Hannigan o Jason Biggs han continuado conquistando a la audiencia con series de la talla de Cómo conocí a vuestra madre u Orange is the New Black, otros no han conseguido superar la famosa saga adolescente. Es el caso de algunos como Thomas Ian Nicholas o Eddie Kaye Thomas, actores que nunca han logrado un papel tan relevante.

A lo largo de esta semana, los actores y actrices recorrerán los principales platós de televisión para hacer un repaso a una saga que conquistó a toda una generación. Una saga gamberra, dirigida a un público adolescente, que pasará a la historia por el legendario Stifler, por su madre, y el momento en el que Biggs acabó completamente desnudo con una mano pegada con superglue a un VHS porno, entre otros.