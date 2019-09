Podemos acude "sin líneas rojas" a su reunión con el PSOE, pero insiste en formar un gobierno de coalición

Escucha la entrevista a Yolanda Díaz en 'Hora 25':

Yolanda Díaz, integrante del equipo negociador de Unidas Podemos, ha pasado por los micrófonos del programa 'Hora 25', con Pepa Bueno, y ha valorado la próxima reunión que Pablo Echenique mantedrá con Carmen Calvo el próximo jueves para tratar de alcanzar un pacto que evite la repetición electoral tras el 'no' a Sánchez del pasado mes de julio.

"La decisión que tomamos tenía que ver con la carencia de competencias en la oferta del PSOE. Se ofrecía una vicepresidencia de carácter simbólico y tres ministerios que en realidad era uno, el de Sanidad. No queríamos estar en un gobierno sin poder actuar. No nos preocupaban tanto los ministerios como las competencias", ha comentado Díaz en referencia a su postura en julio. Pese a ese episodio, desde la formación morada todavía ven posible el acuerdo.

"Debemos ir a una negociación a la que se nos llama. Creemos que esta negociación llega tarde, llevamos pidiéndolo desde el mes de agosto. Vamos con la esperanza de no frustrar la posibilidad de un gobierno de progreso", ha asegurado. "Quiero ser prudente y vamos con la mejor de las intenciones. Comprendemos que desde el PSOE tienen una propuesta y una posición legítima y ellos deben comprender que nosotros también tenemos una propuesta y una posición legítima. Hemos visto los datos económicos de hoy y urge tener gobierno, un gobierno que sea valiente", ha apuntado.

Unidas Podemos, sin "líneas rojas"

Cuestionada sobre la postura que presentará este jueves Unidas Podemos al PSOE, Yolanda Díaz ha asegurado que no presentarán ninguna "línea roja" a los socialistas. "Creemos que no hemos tenido ninguna línea roja desde el 28 de abril. Soy consciente de que todos ustedes saben que hemos renunciado. Incluso hemos aceptado un veto y hemos renunciado a las mal llamadas carteras de Estado. Los verdes alemanes, con menos votos, tenían la cartera de Interior", ha lamentado.

"Hemos visto cómo se nos censuraba y más cosas que no eran propias de una negociación. No se han hecho bien las cosas. Este es un caso único y se estudiará en las facultades de derecho de cómo no se debe llevar una investidura. Sánchez solo ha cosechado el apoyo de un diputado cántabro", ha lamentado la diputada de la formación morada, que no ha negado la posibilidad de volver a insistir en una coalición.

"Creo que hemos de ser serios. Ya hemos tenido un gobierno en solitario que ha durado escasos 9 meses y ha culminado en repetición electoral (...) No vamos con líneas rojas. Nunca lo hemos ido. Ahora bien, creo que lo fácil para nosotras sería de manera gratuita dar los votos al PSOE, pero sería una tamaña irresponsabilidad. Hay dos irresponsabilidades. Una es que Sánchez conduzca al país a la repetición electoral, y otra que es que regalemos los votos. Tenemos que respetar el mandato del 28 de abril. Sánchez ha conseguido un buen resultado, pero está lejos de la mayoría absoluta", ha sentenciado.