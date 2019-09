"Estamos muy preocupados por la evolución y la virulencia de la tempestad"

El este peninsular está sufriendo este jueves las consecuencias del paso de la DANA (depresión aislada en niveles altos), que se ha cobrado este jueves sus dos primeras víctimas mortales, dos hermanos de 61 y 51 años en Caudete (Albacete).

La gota fría ha afectado con especial intensidad a las provincias de Murcia, Valencia, Alicante y Albacete y ha dejado desbordamientos de ríos, coches arrastrados, vías anegadas, un centenar de evacuados y cientos de miles de alumnos sin clases. Con motivo de estas lluvias torrenciales el equipo de 'Hora 25' se ha desplazado hasta algunas de las zonas afectadas, como Orihuela, donde los daños materiales son considerables.

José María Ángel, Secretario autonómico de Seguridad y Emergencias de la Comunidad Valenciana ha sido entrevistado en directo durante el programa especial de 'Hora 25' y ha reconocido que la "dureza tremenda" de las lluvias concentradas en "tan poco tiempo" han motivado todos los incidentes de la jornada.

"He ido a ver los lugares más conflictivos y estamos preocupados por la evolución y la virulencia de la tempestad, que ha llegado a tener cifras y magnitudes que no se conocían la Comunidad Valenciana en los últimos años", decía el Secretario, que recomendaba a los ciudadanos que no cojan el coche salvo que sea indispensable y que celebraba la decisión de cancelar las clases para decenas de miles de alumnos.

"Los daños van a ser altos, no solo por las infraestructuras y los daños en zonas como los coches de la campa de Orihuela, sino porque la restitución de lo que se ha llevado por delante el agua va a necesitar de muchos recursos", reconocía José María Ángel.

La UME: "Hay más de 200 militares desplegados"

También ha pasado por los micrófonos de la Cadena SER Aurelio Soto, portavoz de la Unidad Militar de Emergencias (UME), quien ha confirmado que hay "más de 200 militares y 100 vehículos desplegados en la zona" para colaborar en las incidencias de Orihuela y de la Región de Murcia.

"Ahora mismo la UME se está coordinando con las autoridades de la Comunidad Valenciana para ver cuáles son las misiones que se nos van a asignar en función de las necesidades", decía Soto, que ha explicado que las prioridades clave de la UME son establecer las infraestructuras y restablecer la normalidad en las viviendas de los vecinos mientras evalúan la evolución de la DANA.