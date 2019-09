Un domingo en casa de Pepu Hernández

En uno de los días más importantes para la historia de la Selección Española de Baloncesto, Lourdes Lancho desayuna en casa de Pepu Hernández. El mítico entrenador que nos aupó a la gloria ganando el oro mundial en Japón 2006 e inició la etapa más dorada de un equipo legendario. Ahora, conocemos su lado más personal y cómo vive las horas previas a la gran final.

Asegura que no recuerda que desayunó la mañana en la disputó el encuentro más importante en su carrera profesional y, a su vez, uno de los más duros en su vida privada debido al fallecimiento de su padre esa misma noche. Para no desconcentrar a sus jugadores, no les dijo nada de la triste noticia hasta que no finalizó el partido.

Desde que Pepu tomo las riendas del combinado nacional, España ha ganado once medallas entre mundiales, eurobaskets y juegos olímpicos.

Y aunque la vida le ha llevado por otros caminos, Pepu Hernández quiso ser periodista. De hecho, estuvo trabajando como becario en la redacción de la Cadena SER y cuenta que recuerda aquel verano como el más feliz de su vida.

“Un grupo es solo una lista de nombres, hacer un equipo es algo muy distinto y es algo muy importante”, dice Pepu.

Tras haberse presentado como candidato a la alcaldía de Madrid, encabezó la lista de la candidatura del PSOE en las elecciones municipales del pasado mayo y fue elegido concejal del Ayuntamiento de Madrid.

“La política es una cuestión de todos para todos. Entré en política por mi experiencia a la hora de formar equipos y me apetece mucho ayudar”, explica sobre su paso de los banquillos a la política.

“Creo que hoy vamos a ganar”, sentencia Pepu sobre la final. El equipo de Scariolo disputa la gran final contra la selección Argentina y lo podrán seguir a partir de las 14:00 horas a través de Carrusel Deportivo.