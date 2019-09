¿Comer menos alarga la vida?

Los científicos que estudian los mecanismos del envejecimiento llevan algún tiempo diciéndolo. Reducir el consumo de calorías se relaciona con una vida más larga y más sana. Tanto la restricción calórica como el llamado ayuno intermitente, es decir, concentrar la misma cantidad de calorías en menos comidas, facilitaría la puesta marcha de la autofagia, un sistema de reciclaje en el que las células se comen a sí mismas.

Las pruebas en laboratorio con animales muestran que comer menos prolonga la vida y que durante ese tiempo se vive con más salud. Lo complicado es extrapolar esas conclusiones a los humanos. El investigador y profesor de biotecnología en la Universidad de Valencia José Miguel Mulet ha resuelto esta mañana en 'Hoy por hoy' algunas dudas.

"Si eres una rata o un gusano, comer menos sí te hace llevar una vida más sana, pero si eres un humano, posiblemente ayude, aunque hay tantos factores como la predisposición genética, que es muy aventurado establecerlo así a las bravas", comenta Mulet.

¿Qué pasa con la recomendación de comer cinco veces al día?

Mulet explica que la nutrición es una ciencia relativamente joven, originalmente era una parte de la bioquímica. ¿Por qué se decía antes lo de las cinco comidas al día? "Porque se veía que si ayunabas bajaban mucho los niveles de comida y cuando volvías a ingerir alimento, daba un subidón. Se pensaba que esos subidones de insulina eran muy malos porque forzaba mucho el páncreas y aumentaba la propensión a la diabetes. Ahora se ha visto que hacer esto en una persona sana no es tan importante", explica.

El mecanismo de la autofagia

Los avances sobre la autofagia pueden marcar el paso a los consejos nutricionales. "Estamos aprendiendo cosas de la autofagia desde hace poco. Es un proceso celular por el que cuando hay algún tipo de problema, la propia célula recicla sus componentes. Empieza a degradar todo lo que no necesita o cuando necesita recuperar energía, degrada partes de sí misma para utilizarla y hacer piezas nuevas. Es como coger una casa, aprovechar los azulejos y ponerlos en una casa nueva. Dicen que cuando se activan estos mecanismos por ayuno, mejora el estado general. Pero, en humanos los resultados son bastante controvertidos", asegura el científico.

Ayuno intermitente no es comer más cuando se come

Se ha comprobado que el ayuno intermitente potencia el mecanismo de la autofagia. Son muchos usuarios de las redes sociales los que comparten sus experiencias. No es una buena idea hacerlo por libre y la recomendación es estar asesorado.

"Hay que comer la misma cantidad que si no lo espaciaras. Aquí es donde falla mucha gente que dice, vale, he ayunado, pero ahora me voy a dar un homenaje. También es muy peligrosa una restricción calórica si no te alimentas de forma saludable y equilibrada. Hay que asegurarse que se consumen los nutrientes necesarios", sostiene Mulet.

Dieta equilibrada en nutrientes, evitar el sedentarismo y acudir a los especialistas son siempre las recomendaciones generales a seguir ante las dudas que puedan plantear los vaivenes nutricionales motivados por los nuevos avances científicos.