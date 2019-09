Este lunes se han entregado los premios Emmy y hay un ganador español entre los premiados por partida doble. No es ganador directo y lo más seguro es que ni pueda ver el premio, pero en La Ventana nos ha parecido la excusa perfecta para conocer el trabajo del mundo del doblaje: dobladores, ajustadores, directores… Dani Solé es el traductor al español de la serie triunfadora de la noche: ‘Fleabag’; además, ha sido el responsable de traducir al catalán los subtítulos de tres temporadas de ‘Juego de Tronos’ (la 6,7 y 8).

Solé ha hablado de la inesperada triunfadora de los Emmy, de ‘Fleabag’ una serie escrita, dirigida y protagonizada por Phoebe Waller-Bridge, que “no es autobiográfica, pero explica los sentimientos que tiene ella. Es la vida de una mujer de treinta y tantos soltera en Londres y lo que se encuentra. Tiene un fondo dramático pero que te ríes”.

Para traducir se necesita la imagen

Solé no se encarga de poner la voz a los personajes de la serie, su trabajo -fundamental, pero menos reconocido del mundo del doblaje- es el de traducir los guiones del inglés al castellano pero de forma que siga teniendo el mismo sentido; algo que puede resultar complicado con las traducciones; por ello no tienen solo el texto que traducen sino que cuentan también con la grabación de la serie: “Es básico trabajar con imagen, no solo por lo que se dice sino por el contexto. Necesitas la imagen”.

Una vez el texto está traducido hay otra parte fundamental y también complicada; hacer que las palabras concuerden con el movimiento en la boca de los actores de la serie original; aunque de eso no se encargan los traductores: “Lo de ajustar a la boca no es exactamente el trabajo del traductor, sino que es la figura del ajustador”.

Una profesión con escaso reconocimiento

La reclamación que comparten tanto actores, como traductores, ajustadores… el sector del doblaje en global; es que no suelen aparecer en los créditos de las series; es decir, que su trabajo se valora poco y en algunas ocasiones ni se ve: “Casi nunca aparecemos en los títulos de crédito. Llevamos años luchando por eso”. Aun así, hay excepciones y son precisamente las nuevas plataformas las que -al menos- no eliminan su nombre de sus trabajos: “Hay plataformas como Netflix que casi siempre lo ponen. Al final de los créditos salen más créditos de las traducciones, de los estudios, traductores, directores etc.”

Algo diferente ocurre con el otro trabajo de Solé; el de subtitular series; en este caso, aunque el reconocimiento global es similar sí que -mayoritariamente- su trabajo aparece reflejado por escrito: “En los subtítulos en la mayoría de plataformas también salen”; aunque Solé está convencido de que “se necesita más repercusión”.