La entrevista a Simeone en El Larguero en diez frases

"En este momento no podemos tener lo que queremos de cara a la finalización porque es verdad que los números que están teniendo no son los que les han acompañado a Morata y Costa durante su carrera. Cuando ellos vuelvan a estar en su estado más importante el equipo dará un paso adelante".

"Griezmann era casi un Balón de Oro y Joao Félix es un chico de 19 años. Creo que para su crecimiento es mejor que juegue con futbolistas por delante y que él pueda jugar viendo, tiene una visión que no tiene ninguno. Ojalá en un futuro en dos o tres años pueda estar a la altura de Griezmann, una altura que Antoine alcazón con 26 años. ¡26 años! Es un jugador de 120 que no es Hazard, que tiene 30 años, tiene 19 años y tiene que hacerse, ¡no es lo mismo eh, no es lo mismo!".

¿Plantilla de más talento?

"¿Qué es el talento? ¿Jugadores que juegan bien? Yo quiero jugadores que sepan jugar en equipo. Jugadores juegan bien hay un montón en todos los equipos, jugadores que juegan en equipo ¡no hay!".

"La salida que más daño nos hizo fue la de Lucas, no tengo ninguna duda. Era nuestro, de la cantera como Saúl, Koke, Thomas... ahora dirán que no me acuerdo del resto. Lucas venía por el mismo camino de Thomas".

Godín y Griezmann

"Fueron muy importantes para el equipo. Godín desde la personalidad, la responsabilidad, el manejo del vestuario... pero es más difícil de sustituir a Griezmann".

"Lo que tenemos que hacer es no salirnos de nuestro camino. Históricamente somos contragolpeadores, trabajadores... que no nos saquen de eso. Cada vez que nos hemos salido de eso, problemas. El Barcelona tiene un estilo y no va a cambiar, nosotros tenemos nuestro estilo, otros no lo tienen. Necesitamos tranquilidad. Que no nos quieran confundir, que no nos confundan, a nosotros nos gusta la pizza, comemos pizza, no otra cosa".

"¿Las palabras de Morata? A mí nunca me gustó el victimismo, jamás. Prefiero seguir siendo coherente. El VAR es muy bueno porque habilita a ver cosas que antes no veíamos. Para mí dame el VAR siempre, antes no había penales. Cuando se logre asentar mejor, salimos todos beneficiados".

Momentos de duda

"El único momento en el que me sentí jodido fue después de la final de Milan. Me planteé si podía seguir teniendo la fuerza para tener un equipo competitivo. Lo resolví".

Los Atléticos críticos

"El hincha del Atlético es exigente. Insultaron a Aragonés, a Kiko, a mí... a todos nos ha costado mucho. Hace diez años, diez años, desde Quique, que el club lleva un trabajo tremendo, no nos salgamos de esa línea. ¡Y para eso tenemos que estar todos juntos!".

Un entrenador que admire

"¿Un entrenador al que admire? Jürgen Klopp. Sin duda. Le tocó perder cosas y también ganar cosas lindas, pero siempre con un mismo estilo. Le veo cercano a los jugadores".