SER Consumidor: La España vaciada... de sucursales bancarias

“La mitad de los pueblos ya no tiene banco”

“Más de un millón doscientos mil vecinos que viven en pueblos no tienen bancos ni cajeros. Más de la mitad de los pueblos de España ya no tienen bancos”, ha dicho Joaquín Maudos, director adjunto del IVIE, Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, esta mañana en SER Consumidor. “Los bancos buscan su negocio y son las administraciones las que deben ayudar para que esto no pase. Por ejemplo, ya hay iniciativas como en la Comunidad Valenciana para subvencionar la vuelta a muchas poblaciones”, ha recalcado.

En el programa también hemos visitado de la mano de Severino Donate uno de esos pueblos que están sin banco y cómo vive una jornada en la que el “banco móvil” acude para solventar las gestiones habituales. “Hemos vuelto 40 años atrás”, de denunciado un vecino.

Greenpeace denuncia los “ecoengaños” de las bolsas de plástico

Ni compostable, ni biodegradable… “Nuestra opción son las bolsas reutilizables”, ha dicho en SER Consumidor, Alba García, responsable de la Campaña de Plásticos de Greenpeace. Y ha hablado de “ecoengaños” con muchas de las bolsas que actualmente nos cobran en supermercados y tiendas. Según ha dicho “muchas de estas bolsas que nos venden ahora, compostables, biodegradables, de bioplástico, en realidad también llevan plásticos”.

También hemos hablado de una APP que te puede ayudar a comprar sin plásticos: GoZeroWaste.

Huevos: “Podemos comer uno cada día”

Lo ha dicho Julio Basulto, dietista-nutricionista de SER Consumidor esta mañana, en el Día Mundial del Huevo: “Podemos comer perfectamente un huevo al día, siete a la semana. El huevo tiene mucho colesterol, es verdad, pero las investigaciones más modernas nos hacen ver que el consumo de un huevo diario, salvo problemas puntuales, es perfectamente saludable”.

Además, hemos recordado las frases habituales en nuestro lenguaje que tienen que ver con los huevos ( “Estoy hasta los huevos”, “manda huevos” ) ,“pilladas” como las de Bono o Trillo en el Congreso y frases célebres como las de los hermanos Marx en una de sus películas: “… y dos huevos duros…”

El jazz de las mejores, en SER Consumidor

Con motivo del Festival Women in Jazz que se ha celebrado estos días como homenaje a las grandes del jazz, la música del programa ha sido una selección de algunas de ellas. Las canciones quehemos emitido a lo largo del programa han sido estas para los oyentes interesados:

Billie Holiday - Blue Moon

Nina Simone - Sinnerman

Norah Jones - Chasing Pirates

Diana Krall - Just The Way You Are

Aretha Franklin - I say a little prayer