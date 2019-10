De la necesidad biológica de alimentarnos, los seres humanos hemos creado una serie de rituales que siempre tienen algo en común: compartir. Comer no es sólo comer, es también un acto económico, cultural, histórico. Y, sobre todo, es un acto social: no hay celebración que no tenga lugar alrededor de una comida. Sin embargo, vienen tiempos complicados para esta tradición tan antigua como nosotros. Comer en solitario, trabajando o viendo la televisión, es para algunos irremediable en esta sociedad frenética en la que, por cierto, también escasea el tiempo para cocinar con tranquilidad. Ramón Soria, antropólogo experto en alimentación, nos resuelve una de las primeras dudas de esta ciencia: ¿por qué compartimos la comida? ¿Ocurre así en todas las culturas?

