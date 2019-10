No lo oirás en (algunos) discursos

Mañana hablamos de ciudades en 'Hoy por Hoy', como cada miércoles. Hagamos un adelanto. Pongamos que el presidente en funciones visita la ciudad. Es noticia.

En el hospital, algunos le increpan. El exportavoz de En Comu, Xavi Domènech, tuitea el clásico: dudo de que esto lo veáis en los medios. Con todo lo que no dan los medios que los medios damos saldría una película larga, pero qué más da. Abucheos por la mañana y, por la tarde, globos con pintura.

A esa hora, tenderos del centro calculan los daños por la bajada de clientes, grupos de madres y padres comentan en Whatsapp los incidentes. Isabel tiene una tienda en Via Laietana y dice que, frente a la jefatura, es imposible trabajar.

Un restaurante renuncia a poner la terraza no por el frío sino por el daño en el mobiliario y en las cristaleras. Fran tiene una tienda de maquillaje. En Urquinaona. "Los daños están sobre todo en los cristales y el escaparate", dice.

Estas escenas no se han hecho de símbolos, ni de épica, ni de algaradas. Pero son también escenas de la ciudad. De hecho, las escenas de Barcelona, de hecho, llegan mucho más allá de Barcelona. Embajadas que miran, operadores turísticos... Las exportaciones por carretera notan los cortes en la Junquera. Dicen los transportistas que desviarse a Irún son 700 euros más por camión.

Hay muchas escenas de Barcelona, como de cualquier ciudad. Unas pocas llegan a la portada del New York Times, pero de todas tratamos de hablar en los medios. Hay otras, en cambio, que no aparecen en los discursos de algunos de esos políticos que se quejan de lo que no oyen ni ven.