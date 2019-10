Belén Cuesta: "No me lo podía creer cuando me dieron el papel en 'La trinchera infinita'"

En el año 2002, Belén Cuesta apostó por dejar de lado los estudios en Derecho y aventurarse a estudiar arte dramático, una decisión que comunicó a sus padres con el apoyo de su hermano. La siguiente apuesta sería irse a Madrid a vivir, encontrar un piso y un trabajo para "sobrevivir".

Fue en Madrid, mientras participaba en una obra de microteatro cuando conoció a los 'Javis', con quienes rodaría, entre otras, la serie con la que consiguió el premio Feroz en 2017, 'Paquita Salas'.

Ahora ha dado el cambio y tras cosechar varios éxitos a través de la comedia -un género en el que no se veía cuando estudiaba arte dramático en Málaga, según dice- protagoniza junto a Antonio de la Torre 'La trinchera infinita'. Un drama que cuenta la historia de un hombre que, ante la deriva de la Guerra Civil, tiene que esconderse en su propia casa durante nada menos que 33 años por miedo a las represalias.

"No me lo podía creer cuando me dieron el papel", explica en 'Hoy por Hoy' Belén Cuesta, quien asegura que sí que se plantéo "no resultar creible en mis papeles dramáticos".

Por otro lado, ha confesado que aunque sí que conocía la existencia de estos 'topos' (protagonista de la historia), "desconocía absolutamente la historia de Manuel Cortés. Me parecía injusto que siendo yo de allí, no lo conociera", explicaba