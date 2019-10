Llegan las primeras señales de que los franquistas, en el futuro, utilizarán a Franco como ejemplo de lo malas que pueden ir las cosas. No por obvio menos escandaloso. El nieto Francis Franco cuenta, respecto al trato a la prensa, que parece que estamos en la época del NODO. Los manifestantes del Valle se quejan con una pancarta que pone “Estado dictatorial”, y sé que se quejan porque tuve que preguntarles: ¿os quejáis o lo queréis? Santiago Abascal dice esta mañana que las familias tienen derecho a elegir dónde enterrar a su muertos, que no debería dejar de ser un ataque a la extrema derecha y un respaldo a las asociaciones de memoria histórica, sólo que aún no lo sabe.

Son, pues, las primeras y muy tibias señales de que Franco y sus muy franquistas representantes políticos están acusando al PSOE de querer acabar con la democracia, de perseguir a los opositores, de cargarse la separación de poderes, volver al NODO, montar una dictadura… Bueno, ¿qué más queréis, filliños? ¿Eso es malo o es bueno? ¿En qué quedamos?