Las voces de aquellos que construyeron el Valle de los Caídos

Gregorio Peces-Barba (padre) fue detenido dos años después del final de la Guerra Civil y, en 1944, le enviaron a trabajar el Valle de los Caídos: "La impresión que producía a un hombre que había estado preso, sin ver paisaje, era de un tremendo impacto. Aquello era la creación de una mente que tenía ideas imperiales. Pensábamos que era el Monumento a 'Sus Caídos'. Para él no era una guerra civil auténtica, era una guerra en la que los buenos habían luchado contra los rojos". Él coincidió con el padre del actor Paco Rabal que emigró desde Águilas, escapando de la miseria y que encontró trabajo en la constructora San Román. Así lo recuerda su nieto: Benito Rabal: "Era un gran dinamitero. Poco a poco, le hicieron jefe de barreneros. Después, tuvo derecho a tener su chabola propia".

Ellos eran la mano de obra, pero por encima estaba el arquitecto de confianza de Franco: Diego Mendez, que describió así su conversación con el dictador: "Como estaba en contacto con él a diario, sabía perfectamente lo que él pensaba. Me dijo que haría un concurso de arquitectos para hacer una cruz gigantesca: que tuviera más de cien metros y que se viera desde todos los lados". Más tarde, se sumó Juan de Ávalos: "Me pidió un boceto de La Piedad. Lo vio al día siguiente y se sorprendió de que al día siguiente hubiera un boceto. Y me dijo: ¿Quiere que vayamos a ver el Valle de los Caídos? Y fuimos a ver el Valle de los Caídos".

El ferétro del dictador entró en el Valle en 1975, al ritmo del himno nacional. Habían pasado 17 años del fin de los trabajos del Valle de los Caídos. Hoy, ha salido en silencio. Un silencio que solo han roto los "¡viva!" de su familia.